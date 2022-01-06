"Навести порядок": колишній "слуга народу" Шевченко поїхав до Казахстану та підтримав введення військ РФ (відео)

На думку політика, казахський "Майдан" був неминучим з низки причин

Станом на ранок четверга, 6 грудня, в Казахстані продовжуються вуличні протести місцевого населення, особливо жорстокі в Алмати. Як відомо, влада країни звернулася до ОДКБ із проханням ввести війська, і в Росії відповіли згодою. Такий результат подій підтримав український нардеп, колишній член фракції "Слуга народу" Євген Шевченко.

Свою позицію політик висловив на особистій Facebook-сторінці під час своєї поїздки до Казахстану.

На думку нардепа, участь країн-учасниць Організації договору про колективну безпеку допоможе казахській владі "навести конституційний порядок". Таким чином Шевченко схвалив введення російських військ на територію Казахстану.

Додамо, що екс-"слуга" вирішив особисто побувати в країні під час протестів. На доказ цього він зняв відео на тлі місцевих сенату та адміністрації президента. Чи заплановані у нього зустрічі з місцевими політиками, наразі невідомо.

Нардеп Шевченко прибув до Нур-Султану

Цікавою є його позиція щодо протестів у цілому. Якщо дивитися початкові публікації на тему, то може здатися, що мітинги місцевих жителів, що спалахнули, — результат усунення самого Євгена Шевченка від керівництва депутатським об’єднанням зі співдружності з казахськими колегами. Зазначимо, що такі зміни відбулися внаслідок виключення політика із фракції "СН".

"Суть цієї байки така. Зв’язалися з сороснею, захотіли догодити заходу, зрадили своїх. Тепер не дивуйтеся. Все в цьому житті закономірно. А результат завжди на табло", — написав Шевченко у соцмережі.

Водночас він підкреслив, що вважає казахський Майдан своєрідною закономірністю і натякнув на ймовірну причетність Заходу до того, що відбувається в країні.

Скільки часу політик має намір пробути в охопленому протестами Казахстані, поки що невідомо.

Тим часом у країні продовжуються запеклі сутички населення з військовослужбовцями. "Телеграф", як і раніше, стежить за ситуацією, ведучи текстовий онлайн про найголовніші події всередині країни.

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