"Навести порядок": бывший "слуга народа" Шевченко уехал в Казахстан и поддержал ввод войск РФ (видео)

По мнению политика, казахский "Майдан" был неизбежен по ряду причин

По состоянию на утро четверга, 6 декабря, в Казахстане продолжаются уличные протесты местного населения — особо жестокие в Алматы. Как известно, власти страны обратились к ОДКБ с просьбой ввести войска, и в России ответили согласием. Такой исход событий поддержал украинский нардеп, бывший член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко.

Свою позицию политик высказал на личной Facebook-странице во время своей поездки в Казахстан.

По мнению нардепа, участие стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности поможет казахским властям "навести конституционный порядок". Таким образом Шевченко одобрил ввод российских войск на территорию Казахстана.

Добавим, что экс-"слуга" решил лично побывать в стране во время протестов. В доказательство этого он снял видео на фоне местных Сената и администрации президента. Запланированы ли у него встречи с местными политиками, пока неизвестно.

Нардеп Шевченко прибыл в Нур-Султан

Интересной является его позиция по протестах в целом. Если смотреть изначальные публикации по теме, то может показаться, что вспыхнувшие митинги местных жителей — результат отстранения самого Евгения Шевченко от руководства депутатским объединением по содружеству с казахскими коллегами. Отметим, что такие изменения произошли в результате исключения политика из фракции "СН".

"Суть этой басни такова. Связались с соросней, захотели угодить западу, предали своих. Теперь не удивляйтесь. Все в этой жизни закономерно. А результат всегда на табло", — написал Шевченко в соцсети.

Вместе с этим он подчеркнул, что считает казахский Майдан своего рода закономерностью и намекнул на вероятную причастность Запада к происходящему в стране.

Сколько времени политик собирается пробыть в охваченном протестами Казахстане, пока неизвестно.

Между тем в стране продолжаются ожесточенные стычки населения с военнослужащими. "Телеграф" по-прежнему следит за ситуацией, ведя текстовый онлайн о самых основных событиях внутри страны.

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