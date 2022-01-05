Ти казах чи терпіла? Сторінки артистів із Казахстану атакували у коментарях через мовчання щодо протестів

Зірки не поспішають висловлювати свою позицію щодо того, що відбувається у Казахстані

На території Казахстану з 2 січня продовжуються масові протести місцевого населення. Почавши із невдоволення збільшенням ціни на газ, люди зрештою висунули цілий перелік вимог. Втім, місцеві "селебрітіз" поки ще не визначилися зі своєю позицією, чим викликали невдоволення протестувальників.

"Телеграф" розповість, хто зіткнувся із найбільшою критикою у соцмережах.

Основну увагу інтернет-користувачів привернув молодий актор та комік Азамат Мусагалієв. Він часто працює на російському телебаченні, є капітаном КВК-команди "Збірна Камізякського краю", грав у популярному серіалі "Інтерни". Однак, незважаючи на роботу переважно у РФ, він не забуває про своє казахське коріння.

Напевно, саме тому під його останньою публікацією в Instagram можна знайти багато коментаторів, незадоволених його мовчанням щодо ситуації в Казахстані.

"Ти казах чи терпіла?", "Чувак, висловися щодо ситуації в Казахстані. Як можна це ігнорувати?", "Не мовчи, Азамате!" — пишуть йому стурбовані користувачі.

Проте останній його пост датований 31 грудня — у короткому відео артист вітав усіх із Новим роком.

Цікаво, що Мусагалієв разом із ще кількома казахськими акторами та коміками вже потрапив у "список претендентів" на президентську посаду в Казахстані. Таким чином, на протести відреагували українські користувачі Facebook, порівнявши політичні ситуації в КЗ та Україні.

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Також поцікавилися ставленням до протестів і більш іменитого вихідця з Казахстану — композитора і музиканта Барі Алібасова, який здобув величезну популярність завдяки участі в групі "На-на".

Його остання публікація в Instagram набагато свіжіша — опублікована близько полудня (по Києву) 5 січня. Проте в ній жодного слова про протести: чоловік хвалиться своїм новорічним подарунком, яким став кумедний в’язаний светр із оленями.

Деякі підписники відомого артиста також поцікавилися його ставленням до протестів. Однак у відповідь поки що не отримали жодного слова.

Нагадаємо, що мітингувальники перебувають на вулицях великих міст Казахстану вже четверту добу. Найнапруженіше ситуація — в Алмати, де протестуючі вже встигли взяти під свій контроль місцевий аеропорт, а також розгромити офіс державного телеканалу.

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