Ты казах или терпила? Страницы артистов из Казахстана атаковали в комментариях из-за молчания по поводу протестов

Звезды не спешат высказывать свою позицию насчет происходящего в Казахстане

На территории Казахстана со 2 января продолжаются массовые протесты местного населения. Начав с недовольства увеличением цены на газ, люди по итогу выдвинули целый список требований. Впрочем, местные "селебритиз" пока еще не определились со своей позицией, чем вызвали недовольство протестующих.

"Телеграф" расскажет, кто столкнулся с наибольшей критикой в соцсетях.

Основное внимание интернет-пользователей привлек молодой актер и комик Азамат Мусагалиев. Он часто работает на российском телевидении, является капитаном КВН-команды "Сборная Камизякского края", играл в популярном сериале "Интерны". Однако, несмотря на работу преимущественно в РФ, он не забывает о своих казахских корнях.

Наверняка именно поэтому под его последней публикацией в Instagram можно найти много комментаторов, недовольных его молчанием по поводу ситуации в Казахстане.

"Ты казах или терпила?", "Чувак, выскажись по ситуации в Казахстане. Как можно это игнорировать?", "Не молчи, Азамат!" — пишут ему обеспокоенные пользователи.

Однако последний его пост датирован 31 декабря — в коротком видео артист поздравлял всех с наступающим Новым годом.

Интересно, что Мусагалиев вместе с еще несколькими казахскими актерами и комиками уже попал в "список претендентов" на президентский пост в Казахстане. Таким образом на происходящее отреагировали украинские пользователи, сравнив политические ситуации в КЗ и Украине.

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Также поинтересовались отношением к протестам и у более именитого выходца из Казахстана — композитора и музыканта Бари Алибасова, который обрел огромную известность благодаря участию в группе "На-на".

Его последняя публикация в Instagram намного свежее — опубликована около полудня (по Киеву) 5 января. Однако в ней ни слова о протестах: мужчина хвастается своим новогодним подарком, которым стал забавный вязаный свитер с оленями.

Некоторые подписчики именитого артиста также поинтересовались его отношением к протестам. Однако в ответ пока не получили ни слова.

Напомним, что митингующие находятся на улицах крупных городов Казахстана уже четвертые сутки. Напряженней всего ситуация — в Алматы, где протестующие уже успели взять под свой контроль местный аэропорт, а также разгромить офис государственного телеканала.

Также "Телеграф" рассказывал, каким образом на происходящее в стране реагирует действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.