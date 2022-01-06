Російські війська увійшли до Казахстану під виглядом "миротворців": що відомо

Росія продовжує перекидати частину своєї армії для утихомирення казахських мітингів

Станом на ранок четверга, 6 січня, на території Казахстану не вщухають масові мітинги. Тим часом на прохання президента Касима-Жомарта Такаєва про допомогу ззовні вже відгукнулися в Росії — перші підрозділи військовослужбовців уже прибули до КЗ.

Таку інформацію передали у пресслужбі Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Росія випередила решту союзників — у Казахстані вже опинилися представники передових підрозділів російських "миротворців". При цьому військово-транспортна авіація РФ продовжує навантаження нових і нових бійців.

Крім цього, в Казахстан мають бути направлені військові з іще чотирьох країн — Білорусі, Таджикистану, Киргизстану та Вірменії.

Наголошується, що першочерговим завданням усіх цих військових буде охорона важливих держоб’єктів. Проте вони також допомагатимуть і казахським правоохоронцям зупиняти мітингувальників.

Простіше кажучи, за допомогою військ РФ та інших країн влада Казахстану хоче "зачистити" вулиці від неугодних протестувальників.

"Телеграф" продовжує стежити за тим, що відбувається, і веде текстовий онлайн про найважливіші події в Казахстані.

Також ми писали про те, як у соцмережах відреагували на те, що відбувається в Нур-Султані та інших казахських містах. Спойлер — без мемів не обійшлося.