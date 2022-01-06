"АСТАНАвітєсь!" Як соцмережі відреагували на протести у Казахстані (фото, меми)

Попри жорстокість зіткнень військових із жителями Казахстану інтернет рясніє різними жартами на тему протестів

У Казахстані п’яту добу триває серйозні народні мітинги у багатьох великих містах. І поки в Алмати продовжуються найбільш потужні сутички, а Росія планує ввести свої війська, інтернет-користувачі діляться своїми враженнями від того, що відбувається. Роблять вони це, як звично, за допомогою мемів та жартів.

"Телеграф" зібрав добірку найкращих реакцій із соцмереж, які ілюструють ситуацію в Казахстані.

Багато хто, звісно, реагує на те, що відбувається, дуже серйозно. І показує своє ставлення завдяки карикатурам на експрезидента КЗ Нурсултана Назарбаєва або нагадує про ставлення протестувальників до ситуації в Україні.

Автор: Andryi Petrenko

Казахи вимагають, щоб влада визнала агресію РФ щодо України

Користувачі нагадують, що казахський народ чітко висловився з приводу Криму

Деякі інтернет-користувачі також нагадують, що російські пропагандисти вже знайшли "український слід" в організації народного повстання в Казахстані. Звичайно, такі тези винятково висміюються. Дехто навіть провів паралелі з нещодавнім висловом Володимира Путіна про Україну, яку нібито було створено Володимиром Леніним.

Автор: GONI мемасі

Звісно, були й паралелі зі спробою Білорусі у революцію. Деякі інтернет-користувачі щиро сподіваються, що казахи не здадуться просто так за крок від перемоги.

Продовжуючи тему України, вітчизняні "мемологи" не змогли залишити без уваги схожість доль колишнього і нинішнього президентів Казахстану, а також українського втікача Віктора Януковича.

Автор: GONI мемасі

Читайте також: Категорія Новини СНД Росія вводить війська в Казахстан: що відбувається в найбільших містах країни (онлайн) Протести в Казахстані переросли у зіткнення з поліцією, а потім і прямі вуличні бої із застосуванням вогнепальної зброї.

Відзначилися у темі КЗ та інші політики, зокрема й вітчизняні.

Автор: Elkin Svoboda

Автор: GONI мемасі

Ну і, звісно, користувачі соцмереж не змогли не посміятися над кількістю експертів щодо ситуації в Казахстані, які різко з’явилися в медіапросторі.

Автор: GONI мемасі

Закінчити ж добірку ми вирішили дуже життєвим жартом, який ще й підходить за календарним часом, адже новорічні та різдвяні свята все ще продовжуються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому у світлі протестів багато казахських зірок опинилися в немилості у протестувальників.

Також ми писали, хто з українських політиків "відзначився" скандальними висловлюваннями на підтримку введення російських військ до Казахстану і навіть сам особисто поїхав до Нур-Султану.