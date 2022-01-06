Рус

"АСТАНАвітєсь!" Як соцмережі відреагували на протести у Казахстані (фото, меми)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
64
Багато хто порівняв експрезидента Нурсултана Назарбаєва з Віктором Януковичем Новина оновлена 06 січня 2022, 10:38
Багато хто порівняв експрезидента Нурсултана Назарбаєва з Віктором Януковичем

Попри жорстокість зіткнень військових із жителями Казахстану інтернет рясніє різними жартами на тему протестів

У Казахстані п’яту добу триває серйозні народні мітинги у багатьох великих містах. І поки в Алмати продовжуються найбільш потужні сутички, а Росія планує ввести свої війська, інтернет-користувачі діляться своїми враженнями від того, що відбувається. Роблять вони це, як звично, за допомогою мемів та жартів.

"Телеграф" зібрав добірку найкращих реакцій із соцмереж, які ілюструють ситуацію в Казахстані.

Багато хто, звісно, реагує на те, що відбувається, дуже серйозно. І показує своє ставлення завдяки карикатурам на експрезидента КЗ Нурсултана Назарбаєва або нагадує про ставлення протестувальників до ситуації в Україні.

Автор: Andryi Petrenko
Автор: Andryi Petrenko
Казахи вимагають, щоб влада визнала агресію РФ щодо України
Казахи вимагають, щоб влада визнала агресію РФ щодо України
Користувачі нагадують, що казахський народ чітко висловився з приводу Криму
Користувачі нагадують, що казахський народ чітко висловився з приводу Криму

Деякі інтернет-користувачі також нагадують, що російські пропагандисти вже знайшли "український слід" в організації народного повстання в Казахстані. Звичайно, такі тези винятково висміюються. Дехто навіть провів паралелі з нещодавнім висловом Володимира Путіна про Україну, яку нібито було створено Володимиром Леніним.

Автор: GONI мемасі
Автор: GONI мемасі

Звісно, були й паралелі зі спробою Білорусі у революцію. Деякі інтернет-користувачі щиро сподіваються, що казахи не здадуться просто так за крок від перемоги.

Продовжуючи тему України, вітчизняні "мемологи" не змогли залишити без уваги схожість доль колишнього і нинішнього президентів Казахстану, а також українського втікача Віктора Януковича.

Автор: GONI мемасі
Автор: GONI мемасі

Відзначилися у темі КЗ та інші політики, зокрема й вітчизняні.

Автор: Elkin Svoboda
Автор: Elkin Svoboda
Автор: GONI мемасі
Автор: GONI мемасі

Ну і, звісно, користувачі соцмереж не змогли не посміятися над кількістю експертів щодо ситуації в Казахстані, які різко з’явилися в медіапросторі.

Автор: GONI мемасі
Автор: GONI мемасі

Закінчити ж добірку ми вирішили дуже життєвим жартом, який ще й підходить за календарним часом, адже новорічні та різдвяні свята все ще продовжуються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому у світлі протестів багато казахських зірок опинилися в немилості у протестувальників.

Також ми писали, хто з українських політиків "відзначився" скандальними висловлюваннями на підтримку введення російських військ до Казахстану і навіть сам особисто поїхав до Нур-Султану.

Шевченко знаходиться в Нур-Султані (Астані)
Політика
"Навести порядок": колишній "слуга народу" Шевченко поїхав до Казахстану та підтримав введення військ РФ (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Шевченко знаходиться в Нур-Султані (Астані)
"Навести порядок": колишній "слуга народу" Шевченко поїхав до Казахстану та підтримав введення військ РФ (відео)
Дата публікації
Категорія
Переддень Різдва Христового 2022
Різдвяний Святвечір 6 січня: прикмети та що заборонено робити у цей день
Дата публікації
Категорія
"Місіс Крим 2021" — Ганна Малоземова
"Бо нефіг": переможницю "Місіс Крим" не пустили до США на конкурс краси
Дата публікації
Категорія
Аварія сталася близько 18:00
Коні загинули, люди у лікарні: на Рівненщині вісім людей постраждали у ДТП (фото)
Дата публікації
Категорія
Протести в Казахстані розпочалися 2 січня 2022 року
Росія вводить війська в Казахстан: що відбувається в найбільших містах країни (онлайн)