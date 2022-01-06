"АСТАНАвітєсь!" Як соцмережі відреагували на протести у Казахстані (фото, меми)
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Попри жорстокість зіткнень військових із жителями Казахстану інтернет рясніє різними жартами на тему протестів
У Казахстані п’яту добу триває серйозні народні мітинги у багатьох великих містах. І поки в Алмати продовжуються найбільш потужні сутички, а Росія планує ввести свої війська, інтернет-користувачі діляться своїми враженнями від того, що відбувається. Роблять вони це, як звично, за допомогою мемів та жартів.
"Телеграф" зібрав добірку найкращих реакцій із соцмереж, які ілюструють ситуацію в Казахстані.
Багато хто, звісно, реагує на те, що відбувається, дуже серйозно. І показує своє ставлення завдяки карикатурам на експрезидента КЗ Нурсултана Назарбаєва або нагадує про ставлення протестувальників до ситуації в Україні.
Деякі інтернет-користувачі також нагадують, що російські пропагандисти вже знайшли "український слід" в організації народного повстання в Казахстані. Звичайно, такі тези винятково висміюються. Дехто навіть провів паралелі з нещодавнім висловом Володимира Путіна про Україну, яку нібито було створено Володимиром Леніним.
Звісно, були й паралелі зі спробою Білорусі у революцію. Деякі інтернет-користувачі щиро сподіваються, що казахи не здадуться просто так за крок від перемоги.
Продовжуючи тему України, вітчизняні "мемологи" не змогли залишити без уваги схожість доль колишнього і нинішнього президентів Казахстану, а також українського втікача Віктора Януковича.
Відзначилися у темі КЗ та інші політики, зокрема й вітчизняні.
Ну і, звісно, користувачі соцмереж не змогли не посміятися над кількістю експертів щодо ситуації в Казахстані, які різко з’явилися в медіапросторі.
Закінчити ж добірку ми вирішили дуже життєвим жартом, який ще й підходить за календарним часом, адже новорічні та різдвяні свята все ще продовжуються.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому у світлі протестів багато казахських зірок опинилися в немилості у протестувальників.
Також ми писали, хто з українських політиків "відзначився" скандальними висловлюваннями на підтримку введення російських військ до Казахстану і навіть сам особисто поїхав до Нур-Султану.
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