"АСТАНАвитесь!" Как соцсети отреагировали на протесты в Казахстане (фото, мемы)
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Несмотря на жестокость столкновений военных с жителями Казахстана, интернет пестрит различными шутками на тему протестов
В Казахстане пятые сутки продолжаются серьезные народные митинги во многих крупных городах. И пока в Алматы продолжаются наиболее масштабные стычки, а Россия планирует ввести свои войска, интернет-юзеры делятся своими впечатлениями от происходящего. Делают они это, как уже привычно, с помощью мемов и шуток.
"Телеграф" собрал подборку лучших реакций из соцсетей, которые иллюстрируют ситуацию в Казахстане.
Многие, разумеется, реагируют на происходящее весьма серьезно. И показывают свое отношение с помощью карикатур на экс-президента КЗ Нурсултана Назарбаева или же напоминают об отношении протестующих к ситуации в Украине.
Некоторые интернет-пользователи также напоминают о том, что российские пропагандисты уже нашли "украинский след" в организации народного восстания в Казахстане. Разумеется, такие тезисы исключительно высмеиваются. Кое-кто даже провел параллели с недавним высказыванием Владимира Путина об Украине, которая якобы была создана Владимиром Лениным.
Разумеется, были и параллели с попыткой Беларуси в революцию. Некоторые интернет-пользователи искренне надеются, что казахи не сдадутся просто так за шаг от победы.
Продолжая тему Украины, отечественные "мемологи" не смогли обойти вниманием схожесть судьб бывшего и нынешнего президентов Казахстана, а также украинского беглеца Виктора Януковича.
Отметились в теме КЗ и другие политики, в том числе отечественные.
Ну и, разумеется, пользователи соцсетей не смогли не посмеяться над количеством экспертов по ситуации в Казахстане, которые резко объявились в медиа-пространстве.
Закончить же подборку мы решили весьма жизненной шуткой, которая еще и подходит по календарному времени, ведь новогодние и рождественские праздники по-прежнему продолжаются.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему в свете протестов многие казахские звезды оказались в немилости у протестующих.
Также мы писали, кто из украинских политиков "отличился" скандальными высказываниями в поддержку введения российских войск в Казахстан и даже сам лично уехал в Нур-Султан.
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