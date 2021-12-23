Абсурд, война и Зеленский: ТОП-7 заявлений Путина об Украине

Основные месседжи выступления российского лидера, как и раньше, носят весьма антиукраинский характер

В четверг, 23 декабря, на территории московского "Манежа" состоялась пресс-конференция российского президента Владимира Путина. Политик традиционно встречается с журналистами в конце каждого года, подводя некие итоги своей работы. В этом году достаточно внимания было уделено теме отношений с Украиной.

"Телеграф" собрал подборку самых одиозных заявлений Путина о нашей стране.

Войну провоцирует не Россия

Вероятность военных действий, направленных против Украины, существует. Однако, по заверениям Владимира Путина, Россия всего лишь готовится обороняться от вероятной угрозы со стороны НАТО. Главу Кремля пугает вероятное размещение иностранного оружия в Украине, а ведь она пока даже не стала полноценным членом Альянса.

"А баба Яга против" ©

Прямо связано с вероятностью военных действий и заявление Путина о том, что РФ приходится жить, "постоянно оглядываясь" на решения и действия украинской власти. Именно поэтому, считает российский президент, в НАТО должны гарантировать, что Украина не станет членом объединения — для спокойного существования России.

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Украину создали искусственно в 20-х годах

Одной из абсурднейших мыслей, высказанных Путиным во время пресс-конференции, стало заявление об исторических истоках возникновения Украины. Оказывается, наше государство за свое существование должно быть благодарно не кому иному, как Владимиру Ленину, ведь до СССР истории не было вовсе .

Будущее Донбасса в руках Донбасса

Во время общения с журналистами от Путина в который раз прозвучали слова о том, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины. По мнению российского лидера, они лишь посредники, а судьба оккупированных территорий может решиться только местными жителями. Ну а Украина, стандартно, в речах Путина стала крайней, потому что собирается "ввести войска на эту территорию".

Украинцы живут в полной нищете

Проблема многих громких заявлений Владимира Путина заключается в их противоположности друг другу. Таким образом оказалось, что Украина, страна, якобы "готовая тратить миллионы на войну с Донбассом и размещение баз НАТО на своей земле", на деле… загибается от нищеты. По словам президента России, разумеется. В этом же контексте прозвучал и традиционный намек о подготовке украинцев к "холодной зиме" — мол, снова без российского газа.

Президента Украины окружили радикалы

Одной из проблем нынешней ситуации в Украине Владимир Путин считает поведение президента Владимира Зеленского. Глава Кремля убежден, что его украинский коллега поддался под влияние "нациков". Это якобы приводит к неправильному действию судебной системе и применению санкций против своих же граждан — прямой намек на дело против Виктора Медведчука, и даже к убийствам на улице.

Россия просто хочет дружить

Интересно, что при всех недостатках Украины, перечисленных Владимиром Путиным ранее, по итогу он заявил, что РФ всего лишь пытается быть хорошим соседом. Правда, фраза "выстроить отношения, что называется, любой ценой" вызывает некоторые опасения в доброте таких намерений.

Официальной реакции украинских политиков на громкие заявления российского лидера пока не последовало.

Разумеется, во время пресс-конференции Путина поднимались и многие другие вопросы, в том числе внутренние. "Телеграф" писал, что президент России самостоятельно дал "рецепт", как можно поспособствовать завершению существования России как государства.