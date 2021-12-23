"Вы этим и занимаетесь": Путин развеселил россиян словами о развале РФ (видео)

Путин считает, что победить Россию невозможно

В четверг, 23 декабря, президент России Владимир Путин собрал большую пресс-конференцию, на которой присутствует около полутысячи журналистов.

Во время общения с главой российского государства представители СМИ в подавляющем большинстве задают вопрос о ситуации, которая сейчас происходит между Россией и Украиной, в частности, о войне на Донбассе и планах президента относительно дальнейших военных действий.

Отвечая на очередной вопрос с историческим подтекстом, президент РФ подчеркнул, что "Россию невозможно победить, ее можно только развалить изнутри". Согласно его словам, это и было сделано, когда "упал" Советский союз.

Видео с пресс-конференции Владимира Путина

Пользователи сети уверяют, что именно нынешний президент РФ буквально "убил" российскую медицину, образование и промышленность, а так же продолжает "измываться" как над жителями страны, так непосредственно над составляющими их сфер жизни.

Реакция сети на заявления российского президента

В сети критикуют заявления Путина о невозможности победить Россию

Пост по поводу заявления российского президента о попытках победить Россию

Реакция сосетей

Комментарии в соцсети

Реакция на заявление Путина

В сети отрегагировали на заявление российского президента А мы наг

Напомним также, как во время своей пресс-конференции президент России открыто сообщил, что опасается Украины, ведь она заручилась поддержкой США и должна получить новую систему вооружения для защиты своих территорий.

Также "Телеграф" сообщал, как Владимир Путин отреагировал на вопросы журналиста по поводу вероятного вторжения на территорию украинского государства.