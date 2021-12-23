"Ви цим і займаєтеся": Путін розвеселив росіян словами про розвал РФ (відео)

Путін вважає, що перемогти Росію неможливо

У четвер, 23 грудня, президент Росії Володимир Путін зібрав велику пресконференцію, на якій присутні близько півтисячі журналістів.

Під час спілкування з очільником російської держави представники ЗМІ в переважній більшості задають питання щодо ситуації, яка наразі відбувається між Росією та Україною, зокрема про війну на Донбасі та плани президента щодо подальших військових дій.

Відповідаючи на чергове питання з історичним підтекстом президент РФ наголосив, що "Росію неможливо перемогти, її можна лише розвалити зсередини". Згідно з його словами, це і було зроблено, коли "впав" Радянський союз.

Відео з прес-конференції Володимира Путіна

Користувачі мережі запевняють, що саме нинішній президент РФ буквально "вбив" російську медицину, освіту і промисловість та продовжує й надалі знущатися як над жителями країни, так безпосередньо і над їх сферами життя.

Реакція мережі на заяви російського президента

У мережі критикують заяви Путіна щодо неможливості перемогти Росію

Пост щодо заяви російського президента про спроби перемогти Росію

Реакція сомереж

Коментарі в соцмережі

Реакція на заяву Путіна

У мережі відрегагували на заяву російського президента А ми наг

Нагадаємо також, як під час своєї пресконференції президент Росії відкрито повідомив, що побоюється України, адже та заручилася підтримкою США та повинна отримати нову систему озброєння задля захисту своїх територій.

Також "Телеграф" повідомляв, як Володимир Путін відреагував на питання журналіста щодо ймовірного вторгнення на територію української держави.