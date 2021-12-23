Путин пригрозил Украине "дружбой любой ценой"

Российский лидер заявил о готовности сотрудничать, но не со всеми.

Владимир Путин, который ранее заявил, что обеспокоен новым вероятным этапом конфликта между Украиной и Россией, сделал также ряд заявлений по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и отношениям двух государств в целом.

Об этом он сказал на большой пресс-конференции.

В усилении обстрелов на линии разграничения он винит власть Киева: "они отдают приказы стрелять по Донбассу в ежедневном режиме", — считает Путин. Он также обвинил в возобновлении обстрелов именно Киев из-за разрешения руководству на местах принимать решение об ответном огне. Напомним, накануне украинские военные подверглись массовым атакам со стороны боевиков — более 330 случаев нарушения тишины. Был убит один защитник.

Также Путин заявил, что определением будущего Донбасса должны заниматься его жители. России он в этом процессе отводит посредническую роль. Он также заявил, что Россию "делают" стороной конфликта, и не согласен с этим. Российский лидер заявил, что Украина не вносит предложений по изменениям в Конституцию, как было решено в Минских соглашениях, и не идет на диалог с оккупантами в ОРДЛО, а хочет "ввести войска на эту территорию".

Виновато в этом якобы высшее руководство страны — президент Владимир Зеленский, на которого повлияли "нацики". "Мы хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, причем что называется любой ценой, — подытожил российский лидер, — мы готовы работать с теми силами, которые готовы выстроить отношения с Россией".

Ранее "Телеграф" писал, что во время пресс-конференции Владимира Путина он признался, что Россия вынужденна "оглядываться" из-за Украины. Отвод своих войск от границ страны он видит возможным в случае предоставления гарантий от НАТО.