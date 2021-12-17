На Донбассе боевики за сутки нарушили режим тишины более 300 раз: есть погибшие и раненые

Боевики устроили 335 стрельб и взрывов, нарушая Минские договоренности

На фоне слухов о возможной атаке России на Украину на оккупированном Донбассе наблюдатели зафиксировали массовое нарушение тишины. Если еще недавно боевики нарушали Минские договоренности десятки раз в сутки, 16 декабря счет велся на сотни.

Согласно данным ОБСЕ, в Донецкой области режим прекращения огня нарушили 257 раз. Помимо стрельб, случилось 123 взрыва, большинство из которых — неопределенного происхождения. Всего же, вместе с Луганской областью, стрельб и взрывов было 335.

Говорят, большинство из этих нарушений (154) связаны с учениями боевиков. Однако обстрелы велись и в сторону ВСУ: один боец получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один тяжело ранен.

В ОБСЕ напоминают: согласно решению Трехсторонней контактной группы, проведение учений с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности строго запрещено.

Напомним, 16 декабря в оккупированном Донецке безработный мужчина зашел в продуктовый магазин и открыл огонь. В результате атаки есть раненые, а местные жители говорят, что даже в 1990-х, когда творился произвол, жилось лучше.