Російський лідер заявив про готовність до співпраці, але не з усіма.

Володимир Путін, який раніше заявив, що стурбований новим ймовірним етапом конфлікту між Україною та Росією, зробив також низку заяв щодо окупованих територій Донецької та Луганської областей та відносин двох держав загалом.

Про це він сказав на великій пресконференції.

У посиленні обстрілів на лінії розмежування він звинувачує владу Києва: "вони віддають накази стріляти по Донбасу в щоденному режимі ", — вважає Путін. Він також звинуватив у поновленні обстрілів саме Київ через дозвіл керівництва на місцях приймати рішення про вогонь у відповідь. Нагадаємо, напередодні українські військові зазнали масових атак з боку бойовиків — понад 330 випадків порушення тиші. Було вбито одного захисника.

Також Путін заявив, що визначенням майбутнього Донбасу мають займатися його мешканці. Росії він у цьому процесі відводить посередницьку роль. Він також заявив, що Росію "роблять" стороною конфлікту, і не погоджується з цим. Російський лідер заявив, що Україна не вносить пропозицій щодо змін до Конституції, як було вирішено у Мінських угодах, і не йде на діалог з окупантами до ОРДЛО, а хоче "ввести війська на цю територію".

Винне в цьому нібито найвище керівництво країни — президент Володимир Зеленський, на якого вплинули "нацики". " Ми хочемо вибудувати добросусідські відносини з Україною, причому, що називається за будь-яку ціну, — підсумував російський лідер, - ми готові працювати з тими силами, які готові вибудувати відносини з Росією".

Раніше "Телеграф" писав, що під час пресконференції Володимира Путіна він зізнався, що Росія змушена "озиратися" через Україну. Відведення своїх військ від кордонів країни він бачить можливим у разі надання гарантій від НАТО.