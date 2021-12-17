На Донбасі бойовики за добу порушили режим тиші понад 300 разів: є загиблі та поранені

Бойовики влаштували 335 стрільб та вибухів, порушуючи Мінські домовленості

На тлі чуток про можливу атаку Росії на Україну на окупованому Донбасі спостерігачі зафіксували масове порушення тиші. Якщо ще нещодавно бойовики порушували Мінські домовленості десятки разів на добу, 16 грудня рахунок вівся на сотні.

За даними ОБСЄ, на Донеччині режим припинення вогню порушили 257 разів. Крім стрілянин, сталося 123 вибухи, більшість з яких — невизначеного походження. Усього ж, разом із Луганською областю, стрілянин та розривів було 335.

Кажуть, більшість із цих порушень пов’язана з навчаннями бойовиків. Проте обстріли велися й у бік ЗСУ: один боєць отримав поранення, несумісне з життям, ще один тяжко поранений.

В ОБСЄ нагадують: згідно з рішенням Тристоронньої контактної групи проведення навчань з бойовою стрільбою в межах зони безпеки суворо заборонено.

Нагадаємо, 16 грудня в окупованому Донецьку безробітний чоловік зайшов у продуктовий магазин та відкрив вогонь. В результаті атаки є поранені, а місцеві жителі кажуть, що навіть у 1990-х, коли чинилося свавілля, жилося краще.