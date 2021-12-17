"90-ті були раєм порівняно з теперішнім": у Донецьку чоловік з автоматом увірвався до магазину та відкрив вогонь

Внаслідок нападу на магазин у Донецьку постраждала продавщиця

У четвер, 16 грудня, в окупованому Донецьку, де масово роздають російські паспорти, чоловік зайшов у продуктовий магазин та відкрив вогонь. Внаслідок атаки є поранені.

Як повідомляє місцевий Телеграм-канал, у магазині на Куйбишева, 144 були люди, проте чоловік все одно зайшов усередину з метою пограбувати торгову точку та почав стріляти. Поранивши продавця, агресор забрав частину готівки та втік, проте людям вдалося запам’ятати обличчя стрільця, якого швидко ідентифікували.

Донеччанин зі зброєю напав на магазин на Куйбишева

Здаватися так званим поліцейським чоловік не хотів: після того, як "правоохоронці" зробили постріл у повітря, стрілець почав палити в їхній бік з автомата. В результаті чоловіка застрелили.

Загиблим виявився безробітний місцевий житель, який зловживав алкоголем. Автомат не було зареєстровано на його ім’я. Але в коментарях люди пишуть, що з 2014 року зброю сепаратистам роздавали "ліворуч і праворуч", і що "90-ті були раєм порівняно з теперішнім".

Реакція мешканців Донецька на стрілянину

Пишуть, що у 90-х було краще

Нагадаємо, у Мелітополі Запорізької області 33-річний чоловік вчинив стрілянину на святкуванні дня народження. Поранивши родича, він спробував втекти з місця злочину.