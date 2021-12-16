Чоловік підстрелив родича на святі у Мелітополі та мало не розбився, тікаючи від копів (фото)

Святкування дня народження закінчилося стріляниною та гонитвою з переслідуванням поліцією

У Мелітополі Запорізької області 33-річний чоловік влаштував стрілянину на святкуванні дня народження. Поранивши родича, він спробував втекти з місця злочину.

Подробиці розповіли у пресслужбі поліції Запоріжжя.

Події вечора 14 грудня можна назвати кримінальною "Санта-Барбарою". Все почалося під час вечірки, коли двоє родичів щось не поділили. Чоловічі "розбірки" переросли в озброєний розбій, коли один із учасників суперечки дістав із машини мисливську рушницю.

Вилучена зброя

Після пострілу, внаслідок якого вогнепальне поранення отримав 29-річний чоловік, зловмисник не подумав зупинитися. Тому жертві ще "додалося" і ножове поранення в живіт.

Зрозумівши, що накоїв, мелітополець спробував втекти з місця злочину на своєму Porsсhe. Поліцейські, які прибули на виклик, оголосили машину у розшук.

За водієм, котрий намагався втекти від правосуддя, довелося поганятися, але в результаті все вирішив випадок. Під алкоголем чоловік не впорався з керуванням і влетів у стовп на перехресті вулиці Чкалова та провулку Молодогвардійців.

П’яний водій все ж таки не розминувся зі стовпом

Наразі порушника затримано. Йому доведеться відповідати за керування у нетверезому стані та скоєнні аварії, а також замах на умисне вбивство. Наразі правоохоронці визначаються із запобіжним заходом.

Дебошир затриманий

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві кишеньковий злодій ударив ножем одного з пасажирів тролейбуса, коли той зробив йому зауваження.