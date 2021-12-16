Мужчина подстрелил родственника на празднике в Мелитополе и чуть не разбился, убегая от копов (фото)

Празднование дня рождения закончилось стрельбой и погоней с преследованием полицией

В Мелитополе Запорожской области 33-летний мужчина устроил стрельбу на праздновании дня рождения. Ранив родственника, он попытался скрыться с места преступления.

Подробности рассказали в пресс-службе полиции Запорожья.

События вечера 14 декабря можно смело назвать криминальной "Санта-Барбарой". Все началось во время застолья, когда двое родственников что-то не поделили. Мужские "разборки" переросли в вооруженный разбой, когда один из спорящих достал из машины охотничье ружье.

Изъятое оружие

После выстрела, в результате которого огнестрельное ранение получил 29-летний мужчина, злоумышленник и не подумал останавиться. Поэтому жертве еще "добавилось" и проникающее ножевое ранение в живот.

Поняв, что натворил, мелитополец попытался скрыться с места преступления на своем Porsсhe. Полицейские, прибывшие на вызов, объявили машину в розыск.

За пытающимся скрыться от правосудия водителем пришлось погоняться, но в итоге все решил случай. Будучи под алкоголем, мужчина не справился с управлением и влетел в столб на перекрестке улицы Чкалова и проулка Молодогвардейцев.

Пьяный водитель все же не разминулся со столбом

Сейчас нарушитель задержан. Ему придется отвечать за вождение в нетрезвом виде и совершении аварии, а также покушение на умышленное убийство. В данный момент правоохранители определяются с мерой пресечения.

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