Укр

Мужчина подстрелил родственника на празднике в Мелитополе и чуть не разбился, убегая от копов (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Помочь задержать дебошира помог… столб Новость обновлена 16 декабря 2021, 11:44
Помочь задержать дебошира помог… столб

Празднование дня рождения закончилось стрельбой и погоней с преследованием полицией

В Мелитополе Запорожской области 33-летний мужчина устроил стрельбу на праздновании дня рождения. Ранив родственника, он попытался скрыться с места преступления.

Подробности рассказали в пресс-службе полиции Запорожья.

События вечера 14 декабря можно смело назвать криминальной "Санта-Барбарой". Все началось во время застолья, когда двое родственников что-то не поделили. Мужские "разборки" переросли в вооруженный разбой, когда один из спорящих достал из машины охотничье ружье. 

Изъятое оружие
Изъятое оружие

После выстрела, в результате которого огнестрельное ранение получил 29-летний мужчина, злоумышленник и не подумал останавиться. Поэтому жертве еще "добавилось" и проникающее ножевое ранение в живот.

Поняв, что натворил, мелитополец попытался скрыться с места преступления на своем Porsсhe. Полицейские, прибывшие на вызов, объявили машину в розыск.

За пытающимся скрыться от правосудия водителем пришлось погоняться, но в итоге все решил случай. Будучи под алкоголем, мужчина не справился с управлением и влетел в столб на перекрестке улицы Чкалова и проулка Молодогвардейцев.

Пьяный водитель все же не разминулся со столбом
Пьяный водитель все же не разминулся со столбом

Сейчас нарушитель задержан. Ему придется отвечать за вождение в нетрезвом виде и совершении аварии, а также покушение на умышленное убийство. В данный момент правоохранители определяются с мерой пресечения.

Дебошир задержан
Дебошир задержан

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве вор-карманник ударил ножом одного из пассажиров троллейбуса, когда тот сделал ему замечание.

Теги:
#ДТП #Запорожская область #Стрельба #Мелитополь
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