За зауваження - ножем в груди: у Києві кишеньковий злодій напав на пасажира тролейбуса

Після злочину чоловік втік у невідомому напрямку, але його розшукали

У Києві крадій у тролейбусі напав на чоловіка, який зробив йому зауваження під час крадіжки гаманця. Зловмисник вдарив пасажира ножем у груди.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, інцидент стався посеред дня у понеділок, 14 грудня, на вулиці Маршала Тимошенка в Оболонському районі столиці.

По прибуттю на місце інциденту медиків та правоохоронців з’ясувалося, що постраждалий чоловік побачив, що у жінки в тролейбусі кишеньковий злодій намагається витягнути гаманець. У той момент він зробив йому зауваження, а у відповідь отримав удар ножем у груди, після чого злодій втік.

Правоохоронцям вдалося розшукати зловмисника протягом години. Ним виявився 30-річний киянин, який вже був судимий за крадіжки, грабіж та розбій. У його помешканні знайшли шість ножів та балончики зі сльозогінним газом.

Наразі чоловіка затримали. Йому загрожує до семи років позбавлення волі за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Підозрюваним виявився раніше судимий чоловік

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Дніпрі неадекватний чоловік з ножем посеред білого дня накинувся на людей. Пояснити свій вчинок нападник не зміг, а двох людей забрали у реанімацію.