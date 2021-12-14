Укр

За замечание – ножом в грудь: в Киеве карманник напал на пассажира троллейбуса

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Мужчину задержали через час после нападения Новость обновлена 14 декабря 2021, 16:12
Мужчину задержали через час после нападения

После преступления мужчина скрылся в неизвестном направлении, но его разыскали

В Киеве вор в троллейбусе напал на мужчину, который сделал ему замечание во время кражи кошелька. Злоумышленник ударил пассажира ножом в грудь.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, инцидент произошел в понедельник, 14 декабря, на улице Маршала Тимошенко в Оболонском районе столицы.

По прибытию на место инцидента медиков и правоохранителей выяснилось, что пострадавший мужчина увидел, что у женщины в троллейбусе карманник пытается вытащить кошелек. В тот момент он сделал ему замечание, а в ответ получил удар ножом в грудь, после чего вор сбежал.

Правоохранителям удалось разыскать злоумышленника в течение часа. Им оказался 30-летний киевлянин, уже судимый за кражи, грабеж и разбой. В его доме нашли шесть ножей и баллончики со слезоточивым газом.

Мужчину уже задержали. Ему грозит до семи лет лишения свободы по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Подозреваемым оказался ранее судимый мужчина
Подозреваемым оказался ранее судимый мужчина

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре неадекватный мужчина с ножом посреди белого дня набросился на людей. Объяснить свой поступок нападавший не смог, а двоих человек забрали в реанимацию.

Теги:
#Киев #Нападение #Кража #Троллейбус #Нож
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