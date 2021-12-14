"Не мислить себе у тилу": у Харкові після підриву на міні бойовиків рятують життя бійцю з позивним "Іспанець" (фото)

Пораненого лікують у Харківському військовому шпиталі.

Українського захисника Юрія Савелло з позивним "Іспанець" було поранено в зоні ООС 12 грудня. У чоловіка травматична ампутація частини ноги через пластикову міну. На фронті Савелло з 2014 року. Пройшов Іловайськ, але не захотів бути осторонь і залишився на передовій.

Про це на своїй сторінці розповів його друг Олександр Сибірцев.

Сибірців також опублікував номер карти потерпілого воїна.

Як Сибірцев повідомив регіональне видання Newsroom, Савелло проводять першу операцію. Ймовірно, їх буде кілька. Воювати за Україну Савелло розпочинав добровольцем, брав участь у бойових діях у складі батальйону Донбас. Три роки тому отримав звання офіцера в Одеському військовому училищі.

"Я впевнений, що після одужання та відновлення Юрій знову повернеться на фронт, він така людина. Не мислить себе в тилу ", — ділиться Сибірцев. Він також розповів, що Савелло служив розвідником і нерідко ходив у тил до окупантів.

У штабі ООС повідомляли, що стан бійця, який підірвався на міні — середньої тяжкості.

Раніше "Телеграф" писав про втрати серед українських військовослужбовців на Донбасі — у листопаді загинули спецназівець Уберт Мрачковський та двоє бійців десантно-штурмової бригади підполковник Руслан Прусов та майстер-сержант Вадим Федосєєв.