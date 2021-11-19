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Додому не повернеться ще один український воїн: на Донбасі вбили спецназівця (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Уберт Мрачковський Новина оновлена 19 листопада 2021, 21:14
Уберт Мрачковський

Загиблому воїну було 33 роки.

Українська армія втратила ще одного солдата – на сході України від кулі окупантів загинув Уберт Мрачковський.

Про це повідомляє Командування сил спецоперацій ЗСУ у Facebook.

"Гірко втрачати побратима. Воїн виграв свою війну і віддав данину нашій спільній Перемозі", — зазначили у повідомленні та розповіли, що загиблому було 33 роки. Він служив у званні старшого солдата у 8 полку спеціального призначення.

Як повідомляють у вечірньому зведенні штабу Операції об’єднаних сил, бойовики обстрілювали українських військових десять разів, у половині випадків із застосуванням забороненого озброєння.

Найчастіше — три рази — обстрілювали поблизу Мар’їнки з артилерії та мінометів, дісталося також військовим біля Лопаскіного, Причепилівки, Новомихайлівки, Катеринівки, Пісок та Авдіївки. Українські військові придушили супротивника вогнем.

Раніше "Телеграф" повідомляв про втрати серед українських захисників тиждень тому — тоді Україна втратила одразу двох військових- десантників.

Ситуація на Донбасі змінюється – окупанти все частіше застосовують безпілотники та обстрілюють мирних мешканців. Застосовується великокаліберна артилерія. Таке явище має кілька причин.

Теги:
#Донбас #Загиблі #Спецназ
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