Укр

Домой не вернется еще один украинский воин: на Донбассе убили спецназовца (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Уберт Мрачковський Новость обновлена 19 ноября 2021, 21:14
Уберт Мрачковський

Погибшему воину было 33 года.

Украинская армия потеряла еще одного солдата — на востоке Украины от пули оккупантов погиб Уберт Мрачковский. 

Об этом сообщает Командование сил спецопераций ВСУ в Facebook. 

"Горько терять побратима. Воин выиграл свою войну и отдал дань нашей совместной Победе", — отметили в сообщении и рассказали, что погибшему было 33 года. Он служил в звании старшего солдата в 8 полку специального назначения. 

Как сообщают в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил, боевики обстреливали украинских военных десять раз, в половине случаев с применением запрещенного вооружения. 

Чаще всего — три раза — обстреливали близ Марьинки из артиллерии и минометов, досталось также военным возле Лопаскиного, Причепиловки, Новомихайловки, Катериновки, Песок и Авдеевки. Украинские военные подавили противника огнем. 

Ранее "Телеграф" сообщал о потерях среди украинских защитников неделю назад — тогда Украина потеряла сразу двух военных-десантников.  

Ситуация на Донбассе меняется — оккупанты все чаще применяют беспилотники и обстреливают мирных жителей. Применяется крупнокалиберная артиллерия. У такого явления есть несколько причин

Теги:
#Донбасс #Погибшие #Спецназ
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