Домой не вернется еще один украинский воин: на Донбассе убили спецназовца (фото)

Погибшему воину было 33 года.

Украинская армия потеряла еще одного солдата — на востоке Украины от пули оккупантов погиб Уберт Мрачковский.

Об этом сообщает Командование сил спецопераций ВСУ в Facebook.

"Горько терять побратима. Воин выиграл свою войну и отдал дань нашей совместной Победе", — отметили в сообщении и рассказали, что погибшему было 33 года. Он служил в звании старшего солдата в 8 полку специального назначения.

Как сообщают в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил, боевики обстреливали украинских военных десять раз, в половине случаев с применением запрещенного вооружения.

Чаще всего — три раза — обстреливали близ Марьинки из артиллерии и минометов, досталось также военным возле Лопаскиного, Причепиловки, Новомихайловки, Катериновки, Песок и Авдеевки. Украинские военные подавили противника огнем.

Ранее "Телеграф" сообщал о потерях среди украинских защитников неделю назад — тогда Украина потеряла сразу двух военных-десантников.

Ситуация на Донбассе меняется — оккупанты все чаще применяют беспилотники и обстреливают мирных жителей. Применяется крупнокалиберная артиллерия. У такого явления есть несколько причин.