Украинские десантники погибли на Донбассе: названы имена (фото)
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Их машину уничтожило взрывом.
Украина потеряла двух защитнков — на Донбассе погибли подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев.
Об этом сообщили в 79 отдельной десантно-штурмовой бригаде Николаева.
Они погибли во время исполнения боевого задания, подорвавшись на неопознанном устройстве.
Журналистка Анастасия Нагорная сообщила, что от машины в которой были десантники практически ничего не осталось.
В бригаде погибших воинов вспоминают как патриотов Украины и профессионалов своего дела.
В штабе ООС сообщают, что на Донбассе сегодня позиции украинских военных дважды обстреливались боевиками. Возле Зайцевого стреляли из гранатометов, а под Попасной гранатометов и пулеметов.
Ранее "Телеграф" сообщал, что менее недели назад украинские вооруженные силы уже теряли бойцов — в воскресенье погиб один военнослужащий. В эти дни оккупанты активизировали обстрелы, а также используют для атак на украинские позиции беспилотники.
В то же время гражданское население на Луганщине уже не верит в окончание конфликта.
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