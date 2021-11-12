Украинские десантники погибли на Донбассе: названы имена (фото)

Их машину уничтожило взрывом.

Украина потеряла двух защитнков — на Донбассе погибли подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев.

Об этом сообщили в 79 отдельной десантно-штурмовой бригаде Николаева.

Они погибли во время исполнения боевого задания, подорвавшись на неопознанном устройстве.

Журналистка Анастасия Нагорная сообщила, что от машины в которой были десантники практически ничего не осталось.

В бригаде погибших воинов вспоминают как патриотов Украины и профессионалов своего дела.

В штабе ООС сообщают, что на Донбассе сегодня позиции украинских военных дважды обстреливались боевиками. Возле Зайцевого стреляли из гранатометов, а под Попасной гранатометов и пулеметов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что менее недели назад украинские вооруженные силы уже теряли бойцов — в воскресенье погиб один военнослужащий. В эти дни оккупанты активизировали обстрелы, а также используют для атак на украинские позиции беспилотники.

В то же время гражданское население на Луганщине уже не верит в окончание конфликта.