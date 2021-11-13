Укр

Нужна помощь: украинцы собирают средства для семей погибших на Донбассе десантников

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Остатки машины после взрыва Новость обновлена 13 ноября 2021, 11:52
Остатки машины после взрыва

Знакомые и сослуживцы с теплотой вспоминают погибших.

Семьям украинских десантников, погибших на Донбассе 12 ноября, Руслана Прусова и Вадима Федосеева собирают материальную помощь. 

Об этом написал журналист Алексей Мочанов в Facebook. 

Размещенные Мочановым номера карт жен
Размещенные Мочановым номера карт жен

Он также разместил старые снимки погибших, как пишет Алексей — они были его друзьями, а Прусов был выпускающим при прыжках с парашютом. 

Он также рассказал детали биографий воинов, что на востоке Украины — они с первых дней. Прошли "окружение, ДАП, прыжки". Руслан Прусов сначала был комбатом, уже затем возглавил воздушно-десантную службу. Вадим Федосеев в десант пришел из танкистов. 

Трагедия произошла близ Попасной на Луганщине. Машина с десантниками ехала возле железнодорожного полотна, когда прогремел взрыв. Он был такой силы, что от машины мало что осталось. Замкомандира 79-й десантно-штурмовой бригады Ярослав Калашников рассказал, что причиной взрыва стала противотанковая мина. Трагедия случилась в обеденное время. 

За ноябрь погибли уже пятеро украинских защитников. 

Как ранее сообщал "Телеграф", на прошлых выходных ситуация на Донбассе накалилась, погиб украинский военный.

Теги:
#Помощь #Донбасс #Погибшие
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