Потрібна допомога: українці збирають кошти для сімей загиблих на Донбасі десантників
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 221
Знайомі та товариші по службі з теплотою згадують загиблих.
Сім’ям українських десантників, які загинули на Донбасі 12 листопада, Руслана Прусова та Вадима Федосєєва збирають матеріальну допомогу.
Про це написав журналіст Олексій Мочанов у Facebook.
Він також розмістив старі знімки загиблих, як пише Олексій — вони були його друзями, а Прусов був випускаючим при стрибках із парашутом.
Він також розповів деталі біографій воїнів, що на сході України вони з перших днів. Пройшли "оточення, ДАП, стрибки". Руслан Прусов спочатку був комбатом, вже згодом очолив повітряно-десантну службу. Вадим Федосєєв у десант прийшов із танкістів.
Трагедія сталася поблизу Попасної на Луганщині. Машина з десантниками їхала біля залізничного полотна, коли пролунав вибух. Він був такої сили, що від машини мало що лишилося. Замкомандира 79-ї десантно-штурмової бригади Ярослав Калашніков розповів, що причиною вибуху стала протитанкова міна. Трагедія сталася в обідню пору.
За листопад загинули п’ятеро українських захисників.
Як раніше повідомляв "Телеграф", минулими вихідними ситуація на Донбасі загострилася, загинув український військовий.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-