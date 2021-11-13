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Потрібна допомога: українці збирають кошти для сімей загиблих на Донбасі десантників

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Залишки машини після вибуху Новина оновлена 13 листопада 2021, 12:23
Залишки машини після вибуху

Знайомі та товариші по службі з теплотою згадують загиблих.

Сім’ям українських десантників, які загинули на Донбасі 12 листопада, Руслана Прусова та Вадима Федосєєва збирають матеріальну допомогу.

Про це написав журналіст Олексій Мочанов у Facebook.

Розміщені Мочановим номери карт дружин
Розміщені Мочановим номери карт дружин

Він також розмістив старі знімки загиблих, як пише Олексій — вони були його друзями, а Прусов був випускаючим при стрибках із парашутом.

Він також розповів деталі біографій воїнів, що на сході України вони з перших днів. Пройшли "оточення, ДАП, стрибки". Руслан Прусов спочатку був комбатом, вже згодом очолив повітряно-десантну службу. Вадим Федосєєв у десант прийшов із танкістів.

Трагедія сталася поблизу Попасної на Луганщині. Машина з десантниками їхала біля залізничного полотна, коли пролунав вибух. Він був такої сили, що від машини мало що лишилося. Замкомандира 79-ї десантно-штурмової бригади Ярослав Калашніков розповів, що причиною вибуху стала протитанкова міна. Трагедія сталася в обідню пору.

За листопад загинули п’ятеро українських захисників.

Як раніше повідомляв "Телеграф", минулими вихідними ситуація на Донбасі загострилася, загинув український військовий.

Теги:
#Допомога #Донбас #Загиблі
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