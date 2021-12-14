"Не мыслит себя в тылу": в Харькове после подрыва на мине боевиков спасают жизнь бойцу с позывным "Испанец" (фото)

Раненого лечат в Харьковском военном госпитале.

Украинский защитник Юрий Савелло с позывным "Испанец" был ранен в зоне ООС 12 декабря. У мужчины травматическая ампутация части ноги из-за пластиковой мины. На фронте Савелло с 2014 года. Прошел Иловайск, но не захотел быть в стороне и остался на передовой.

Об этом на своей странице рассказал его друг Александр Сибирцев.

Сибирцев также опубликовал номер карты пострадавшего воина.

Как Сибирцев сообщил региональному изданию Newsroom, Савелло проводят первую операцию. Вероятно, их предстоит несколько. Воевать за Украину Савелло начинал добровольцем, участвовал в боевых действиях в составе батальона Донбасс. Три года назад получил звание офицера в Одесском военном училище.

"Я уверен, что после выздоровления и восстановления Юрий снова вернется на фронт, он такой человек. Не мыслит себя в тылу", — делится Сибирцев. От также рассказал, что Савелло служил разведчиком и нередко ходил в тыл к оккупантам.

В штабе ООС сообщали, что состояние бойца, подорвавшегося на мине — средней тяжести.

Ранее "Телеграф" писал о потерях среди украинских военнослужащих на Донбассе — в ноябре погибли спецназовец Уберт Мрачковский и двое бойцов десантно-штурмовой бригады подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев.