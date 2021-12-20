Угольное дело и государственная измена: всё, что надо знать о подозрениях Порошенко и Медведчуку

Статьи обвинения по "угольному делу" предусматривают до 15 лет лишения свободы

Топ-темой предновогодней недели в Украине обещает стать новое подозрение пятому президенту, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко.

В понедельник, 20 декабря, стало известно, что его выписали сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР). Речь о торговле углем с временно оккупированными территориями Донбасса, они же ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей). "Телеграф" решил доступно пояснить читателям, о чем речь, при чем здесь один из лидеров партии ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук, и на сколько может сесть Петр Порошенко.

Что вменяют Порошенко

По материалам СБУ и ГБР пятому президенту объявлено подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

Руководители следственных подразделений СБУ сообщили, что во время исполнения Порошенко полномочий президента некий "высокопоставленный чиновник" поставил Украину в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей главарей псевдореспублик – т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Подчеркивалось, что в основу подозрения легли свидетельские показания, заключения судебных экспертиз, аудиофайлы, а также документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов.

Как пояснил начальник управления Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич, всё свидетельствует о том, что президент Порошенко использовал свои полномочия и инструменты влияния, чтобы угольные контракты с Южно-Африканской республикой (ЮАР) были расторгнуты. И (якобы по требованию представителей РФ) организовал подписание от имени Украины контрактов по поставкам угля из ОРДЛО.

Следствие считает, что такие действия были помощью РФ и террористическим организациям (т.н. "ДНР" и "ЛНР") в подрывной деятельности против Украины. А потому являются одной из форм государственной измены.

На сколько за это можно сесть

Производство осуществляется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Санкциями вышеуказанных статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

При чем здесь Медведчук

Представители ГБР уточнили, что речь идет об организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.

И напомнили, что в сентябре-ноябре 2021 года в указанном производстве уже объявлено о подозрении "еще одному из действующих народных депутатов", а также экс-министру энергетики.

Они подозреваются в покупке в ОРДЛО угля. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций. Что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставило РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нашего государства подрывной деятельности.

Кто эти "фигуранты" – секрет Полишинеля.

Лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, с мая 2021 года находящийся под домашним арестом, получил соответствующее подозрение еще 8 октября.

Ему, как и Порошенко, инкриминируют создание препятствий для поставок угля из ЮАР. Следствие утверждает, что именно это, якобы, привело к тому, что Россия получила дополнительные рычаги давления, а в Украине начались веерные отключения электричества.

Кстати, основанием для подозрений послужило обнародование так называемых "Пленок Бигуса".

Именно на них, как отмечал в комментарии "Телеграфу" политолог Кирилл Сазонов, кто-то с голосом, похожим на голос Медведчука, решает с россиянами вопросы поставок угля и переправки денег на оккупированные территории.

При этом, отмечает эксперт, влияния Медведчука, не бывшего на тот момент даже нардепом, но являющегося кумом президента РФ и пользующегося поддержкой Путина, не хватило бы в Украине для проведения таких решений.

Зато его вполне хватило бы у Порошенко. Именно его, похоже, «голос Медведчука» называет на пленках «Первый».

Второй фигурант, о котором упоминает ГБР – бывший министр энергетики Владимир Демчишин. Ему подозрение объявили 12 ноября.

Следователи считают, что именно Демчишин оказывал давление на "Центрэнерго" с целью заключения договоров на поставку угля из ОРДЛО.

Печерский райсуд Киева даже дал разрешение на задержание Демчишина.

Вот только этого не случилось. Потому что экс-министр, по данным ГБР, скрывается от украинского правосудия за границей. Вне Украины сейчас и Порошенко.

Когда смогут допросить пятого президента

Согласно данным ГБР, в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично Порошенко, его вручили "способом, предусмотренным Уголовным процессуальным Кодексом". А именно – направили по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

Дело в том, что следователи ГБР пытались вручить Порошенко повестку о вызове по "угольному делу" еще в пятницу, 17 декабря, в последний день работы Рады в этом году. Но лидер "Европейской солидарности" тогда "рысью" впрыгнул в машину и укатил.

А вскоре и вовсе отбыл из страны. Как пояснил его адвокат Илья Новиков, в настоящее время Порошенко находится за границей, где проводит ряд международных встреч. А вернется в Украину, когда у него закончится отпуск. И это будет уже в новом году. Который обещает Украине новые повороты в деле об "угольной измене".

Ну, а пока важно помнить, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Беда лишь в том, что к украинскому правосудию, как и к украинской власти – и прошлой, и нынешней – доверия фактически нет.

К слову, "Телеграф" еще в начале декабря писал, о том, что Порошенко готовятся вручить подозрение.

Также "Телеграф" сообщал, что в последнее время Порошенко укрепил свои политические позиции – в отличие от Зеленского, который потерял часть поддержки электората, и даже выбился в лидеры антирейтинга.