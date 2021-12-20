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Порошенко объявили подозрение в госизмене: что известно

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Сейчас Петр Порошенко находится за границей Новость обновлена 20 декабря 2021, 15:51
Сейчас Петр Порошенко находится за границей

Политика подозревают в торговле углем с оккупантами Донбасса

Пятому президенту Украины Петру Порошенко выписали подозрение в государственной измене.

Об этом сообщает "24 канал", ссылаясь на информацию от экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова.

Подозрение было подготовлено сотрудниками Государственного бюро расследований.

Расследование, в рамках которого главу партии "Европейская солидарность" хотят допросить, касается торговли углем на Донбассе, что якобы началась уже после российской оккупации.

Следует отметить, что лично вручить подозрение Порошенко не получилось, хотя сотрудники ГБР пытались это сделать еще в пятницу, 17 декабря. В настоящее время политик находится за границей — 18 декабря пребывал с визитом в Стамбуле, где встречался с Вселенским Патриархом Варфоломеем и другими представителями высшего духовенства.

Также добавим, что дело, по которому теперь Порошенко проходит подозреваемым, в народе уже прозвали "угольной изменой". Именно в рамках этого расследования в свое время подозрение было вручено лидеру партии "ОПЗЖ", нардепу Виктору Медведчуку.

К слову, "Телеграф" еще в начале декабря писал, о том, что Порошенко готовятся вручить подозрение. Правда, изначально это должны были сделать за поручением Генпрокурора Ирины Венедиктовой, хотя дело касалось все того же — угля из временно оккупированных частей Донбасса.

Теги:
#Петр Порошенко #Подозрение #Госизмена #ГБР #Нардеп
Сейчас Петр Порошенко находится за границей
Политика
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