15 - Петр Порошенко

Пятый президент не оставляет надежд стать седьмым

Словесная схватка на стадионе положила начало личному конфликту Владимира Зеленского с основным оппонентом Петром Порошенко.

Отличительная черта Порошенко-политика — его соратники и сторонники держат стройные ряды, активно годами поддерживают его в Facebook и за ее пределами. На "Олимпийском" Зеленский прямо заявил: "Я — ваш приговор", но на деле Порошенко успешно третий год находится в статусе народного депутата, сохраняя влияние на крупную фракцию "Европейской солидарности".

С Порошенко аффилированы "Прямой" и "5 канал", что позволяет его команде постоянно находиться на телеэкранах. И хотя рейтинги этих площадок далеки от топовых позиций, но в синергии с соцсетями это дает мощный эффект присутствия Порошенко и его соратников в медиа-поле. У пятого президента есть солидные бизнес-активы, что также позволяет ему чувствовать себя уверенно. Очевидно, Порошенко не прочь снова взять в руки булаву, однако его антирейтинг эти шансы сводит к нулю.

Находясь в оппозиции, Порошенко может смело критиковать действующую власть, а хейт и зрада, как известно, хорошо продаются. В его отношении открыты уголовные дела, что позволяет команде пятого президента выставлять себя в роли жертвы политических преследований. В целом, Порошенко уперся в потолок своего рейтинга и цементировал свой ядерный электорат. Его сторонники, в отличие от других политсил, готовы вполне серьезно выходить на улицу и высказывать свое недовольство.

Можно констатировать, что в руках у Порошенко есть классический набор олигарха — медиа, бизнес, а также депутатская фракция с некоторым влиянием на улицу. Кроме прочего, у лидера ЕС остались неплохие контакты на Западе, что предоставляет ему некоторые гарантии свободы и безопасности.

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