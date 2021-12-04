Укр

За уголь из ОРДЛО: Порошенко грозит новое подозрение от Генпрокуратуры

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Петр Порошенко снова на "прицеле" у следствия Новость обновлена 04 декабря 2021, 14:38
Петр Порошенко снова на "прицеле" у следствия

Документ для пятого президента может подписать один из замов Венедиктовой

В ближайшее время пятый президент Украины Петр Порошенко, вероятно, станет подозреваемым по делу о покупке угля с территории оккупированного Донбасса во времена его правления.

Такую информацию в личном Facebook распространил экс-замгенпрокурора, адвокат Виктор Трепак.

По его словам, также в рамках этого расследования проверяют вероятную причастность таких политических деятелей, как глава "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и бывший глава Минэнерго Владимир Демчишин.

"Подготовленный офисом Генерального прокурора проект такого подозрения сейчас изучается в офисе президента. Решается, насколько целесообразной является реализация такого подозрения именно сейчас и как это повлияет на электоральные взгляды общества", — отметил Виктор Трепак.

Публикация Виктора Трепака
Публикация Виктора Трепака

Адвокат считает, что таким информповодом могут попытаться "сбить" волну негатива, которая в последнее время поднялась в сторону президента и правительства.

При этом, по мнению Трепака, подозрение Порошенко вряд ли подпишет генпрокурор Ирина Венедиктова. На днях чиновница отправляется в Соединенные Штаты с командировкой, а поэтому под резонансным документом может оказаться подпись кого-то из ее замов.

Интересно, что большинство пользователей Facebook встретили эту новость весьма позитивно. Хотя, разумеется, нашлись и те, кому вероятное получение подозрения Петром Порошенко не пришлось по душе.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в последнее время Петр Порошенко укрепил свои политические позиции в отличии от Владимира Зеленского, который потерял часть поддержки электората.

Теги:
#Уголь #Генпрокуратура #Петр Порошенко #Подозрение #ОРДЛО #Офис Генпрокурора
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