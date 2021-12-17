Порошенко сбежал от следователей ГБР (видео)

Порошенко уехал от следователей, когда те вручали ему повестку на допрос.

Следователи Государственного бюро расследований не смогли вручить повестку о вызове по "угольному делу" пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что следователи проводят расследование уголовного дела о поставках угля из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также содействия деятельности террористических группировок "Л/ДНР".

В пятницу, 17 декабря, сотрудники ГБР попытались вручить повестку о вызове, однако тот не стал ее принимать и уехал в неизвестном направлении.

В сообщении не указано, кем в деле проходит Порошенко.

Расследование ведется по статьям по статьям о финансировании терроризма, создании террористической организации, а также государственная измена. По данному производству осенью 2021 года были вручены подозрения бывшему министру и одному из действующих нардепов.

Следователи не называют их фамилий, однако очевидно, что речь идет о председателе политсовета ОПЗЖ Викторе Медведчуке и бывшем министре энергетики Владимире Демчишине.

Как сообщалось ранее, Медведчук получил подозрение по этому делу 8 октября. В материалах дела говорится, что он мог вступить в сговор с украинскими топ-чиновниками, чтобы создать препятствия для поставок угля из ЮАР в Украину после начала войны на Донбассе.

Тогда Россия получила новые рычаги давления на Украину, а в стране начались веерные отключения электричества.

Что касается Демчишина, то к нему пришли с подозрением 12 ноября. Ему инкриминируют принуждение государственной компании "Центрэнерго" к заключению контракта на поставки угля из оккупированных территорий, а также назначения представителей боевиков на должностные позиции в госпредприятиях.