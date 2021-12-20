Порошенко подозревают в госизмене: за что и чем ответили у лидера "Евросолидарности"

В настоящее время политик находится за пределами Украины.

В понедельник, 20 декабря, пятому президенту Украины и главе партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко объявили подозрение о госизмене в рамках расследования по "угольному делу".

Об этом рассказал глава штаба "ЕС" Александр Турчинов во время брифинга для СМИ.

По его словам, в настоящее время Порошенко уехал из Украины, чтобы провести ряд запланированных встреч с международными партнерами и в небольшой отпуск. Также он указал, что после этого политик обязательно вернется в Украину.

Турчинов заявил, что подозрение является "фейковым", а также указал на то, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова не стала его подписывать, а вместо нее это сделал ее заместитель Алексей Симоненко. Само дело он назвал "преследованием оппозиции".

В тексте подозрения указано, что пятый президент подозревается не только в госизмене, но и в содействии террористическим организациям.

Текст подозрения Порошенко

Согласно заявлению ГБР, следователи проводят расследование по делу об организации незаконной схемы по закупке угля из временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Пятый Президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что всего было закуплено угля на сумму около 1,5 миллиарда гривен.

Информацию о том, что Порошенко вернется в Украину, когда у него закончится отпуск, подтвердил его адвокат Илья Новиков.

Напомним, что по этому делу уже получили подозрения лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, а также бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Медведчук получил подозрение еще 8 октября. Ему инкриминируют создание препятствий для поставок угля из ЮАР. Следствие утверждает, что это привело к тому, что Россия получила дополнительные рычаги давления, а в Украине начались веерные отключения электричества.

Демчишину подозрение вручили 12 ноября. Следователи говорят, что он оказывал давление на "Центрэнерго" с целью заключения договоров на поставку угля из ОРДЛО.