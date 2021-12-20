Порошенка підозрюють у держзраді: за що та чим відповіли у лідера "Євросолідарності"

Наразі політик перебуває за межами України.

У понеділок, 20 грудня, п’ятому президентові України та голові партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку оголосили підозру про держзраду в рамках розслідування у "вугільній справі".

Про це розповів голова штабу ЄС Олександр Турчинов під час брифінгу для ЗМІ.

За його словами, наразі Порошенко виїхав з України, щоб провести низку запланованих зустрічей з міжнародними партнерами та у невелику відпустку. Також він зазначив, що після цього політик обов’язково повернеться до України.

Турчинов заявив, що підозра є "фейковою", а також вказав на те, що генеральний прокурор Ірина Венедиктова не стала її підписувати, а натомість це зробив її заступник Олексій Симоненко. Саму справу він назвав "переслідуванням опозиції".

У тексті підозри зазначено, що п’ятий президент підозрюється не лише у держзраді, а й у сприянні терористичним організаціям.

Текст підозри Порошенка

Згідно з заявою ДБР, слідчі проводять розслідування у справі про організацію незаконної схеми із закупівлі вугілля з тимчасово непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей.

"П’ятий Президент України підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою групи осіб, зокрема серед представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", — йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що загалом було закуплено вугілля на суму близько 1,5 мільярда гривень.

Інформацію про те, що Порошенко повернеться в Україну, коли закінчиться відпустка, підтвердив його адвокат Ілля Новіков.

Нагадаємо, що у цій справі вже отримав підозри лідер партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, а також колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.

Медведчук отримав підозру ще 8 жовтня. Йому інкримінують створення перешкод для постачання вугілля з ПАР. Слідство стверджує, що це призвело до того, що Росія отримала додаткові важелі тиску, а в Україні розпочалися віялові відключення електрики.

Демчишину підозру вручили 12 листопада. Слідчі кажуть, що він чинив тиск на "Центренерго" з метою укладання договорів на постачання вугілля із ОРДЛО.