Порошенка підозрюють у держзраді: за що та чим відповіли у лідера "Євросолідарності"
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Наразі політик перебуває за межами України.
У понеділок, 20 грудня, п’ятому президентові України та голові партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку оголосили підозру про держзраду в рамках розслідування у "вугільній справі".
Про це розповів голова штабу ЄС Олександр Турчинов під час брифінгу для ЗМІ.
За його словами, наразі Порошенко виїхав з України, щоб провести низку запланованих зустрічей з міжнародними партнерами та у невелику відпустку. Також він зазначив, що після цього політик обов’язково повернеться до України.
Турчинов заявив, що підозра є "фейковою", а також вказав на те, що генеральний прокурор Ірина Венедиктова не стала її підписувати, а натомість це зробив її заступник Олексій Симоненко. Саму справу він назвав "переслідуванням опозиції".
У тексті підозри зазначено, що п’ятий президент підозрюється не лише у держзраді, а й у сприянні терористичним організаціям.
Згідно з заявою ДБР, слідчі проводять розслідування у справі про організацію незаконної схеми із закупівлі вугілля з тимчасово непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей.
"П’ятий Президент України підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою групи осіб, зокрема серед представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", — йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що загалом було закуплено вугілля на суму близько 1,5 мільярда гривень.
Інформацію про те, що Порошенко повернеться в Україну, коли закінчиться відпустка, підтвердив його адвокат Ілля Новіков.
Нагадаємо, що у цій справі вже отримав підозри лідер партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, а також колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.
Медведчук отримав підозру ще 8 жовтня. Йому інкримінують створення перешкод для постачання вугілля з ПАР. Слідство стверджує, що це призвело до того, що Росія отримала додаткові важелі тиску, а в Україні розпочалися віялові відключення електрики.
Демчишину підозру вручили 12 листопада. Слідчі кажуть, що він чинив тиск на "Центренерго" з метою укладання договорів на постачання вугілля із ОРДЛО.
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