Порошенку оголосили підозру у державній зраді: що відомо

Політика підозрюють у торгівлі вугіллям із окупантами Донбасу

П’ятому президентові України Петру Порошенку виписали підозру у державній зраді.

Про це повідомляє "24 канал", посилаючись на інформацію від екссекретаря Ради нацбезпеки та оборони Олександра Турчинова.

Підозра була підготовлена працівниками Державного бюро розслідувань.

Розслідування, в рамках якого голову партії "Європейська солідарність" хочуть допитати, стосується торгівлі вугіллям на Донбасі, котра нібито розпочалася вже після російської окупації.

Слід зазначити, що особисто вручити підозру Порошенку не вдалося, хоча співробітники ДБР намагалися це зробити ще в п’ятницю, 17 грудня. Наразі політик перебуває за кордоном — 18 грудня перебував із візитом у Стамбулі, де зустрічався із Вселенським Патріархом Варфоломієм та іншими представниками вищого духовенства.

Також додамо, що справу, за якою тепер Порошенко проходить підозрюваним, у народі вже прозвали "вугільною зрадою". Саме в рамках цього розслідування свого часу підозра була вручена лідеру партії "ОПЗЖ", нардепу Віктору Медведчуку.

До речі, "Телеграф" ще на початку грудня писав, що Порошенко готуються вручити підозру. Щоправда, спочатку це мали зробити за дорученням Генпрокурора Ірини Венедиктової, хоча справа стосувалася того самого — вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу.