15 — Петро Порошенко

П’ятий президент зберігає надії стати сьомим

Словесна сутичка на стадіоні поклала початок особистому конфлікту Володимира Зеленського з основним опонентом Петром Порошенком.

Відмінна риса Порошенка-політика — його соратники та прихильники тримаються купи, активно роками підтримують його у Facebook та за його межами. На "Олімпійському" Зеленський прямо заявив : "Я — ваш вирок", але насправді Порошенко успішно третій рік перебуває у статусі народного депутата, зберігаючи вплив на велику фракцію "Європейської солідарності".

З Порошенком афілійовані "Прямий" та "5 канал", що дозволяє його команді постійно перебувати на телеекранах. І хоча рейтинги цих майданчиків далекі від топових позицій, але в синергії із соцмережами це дає потужний ефект присутності Порошенка та його соратників у медіа-полі. П’ятий президент має солідні бізнес-активи, що також дозволяє йому почуватися впевнено. Очевидно, Порошенко не проти знову взяти в руки булаву, проте його антирейтинг ці шанси зводить нанівець.

Перебуваючи в опозиції, Порошенко може сміливо критикувати чинну владу, а хейт та зрада, як відомо, добре продаються. Щодо нього відкриті кримінальні справи, що дозволяє команді п’ятого президента виставляти себе в ролі жертви політичних переслідувань. Загалом, Порошенко вперся у стелю свого рейтингу та цементував свій ядерний електорат. Його прихильники, на відміну від інших політсил, готові цілком серйозно виходити на вулицю та висловлювати своє невдоволення.

Можна констатувати, що в руках Порошенка є класичний набір олігарха — медіа, бізнес, а також депутатська фракція з певним впливом на вулицю. Крім того, у лідера ЄС залишилися непогані контакти на Заході, що надає йому деякі гарантії свободи та безпеки.

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