Дочка відмовилася ставити йому дорогий пам’ятник: як виглядає могила зірки "Кавказької полонянки" Віцина

В останні роки Віцин вів самітницький спосіб життя

Російський актор Георгій Віцин, як і його колега Євген Моргунов, здобули широку популярність у СРСР завдяки комедіям режисера Леоніда Гайдая. Багатьом глядачам Віцин запам’ятався по ролі Боягуза, хоча знявся він у понад 100 фільмах.

"Телеграф" вирішив нагадати, як склалася доля легендарного радянського актора і де його поховано. Також ми дізналися, як виглядає могила Георгія Віцина.

Чим уславився Георгій Віцин

Актор народився в 1917 році в місті Теріокі (нині – Зеленогірськ), а коли йому було 8 місяців батьки переїхали до Москви. У шкільні роки він почав активно цікавитися театром, тому після здобуття середньої освіти вступив до училища Малого театру. Але невдовзі Віцина відрахували, проте актор не здався і подав документи на вступ одразу до трьох театральних студій. З успіхом він закінчив МХАТ-2 та активно розвивав свою кар'єру. Георгій Віцин грав у виставах, а 1951 року дебютував у кіно у фільмі "Іван Грозний", де зіграв епізодичну роль. Далі його запросили до кінокартини "Бєлінський", "Запасний гравець".

Георгій Віцин зіграв у понад 100 фільмах

Віцин був різноплановим актором, але популярність прийшла до нього після комедійних ролей. Загальну любов і славу йому принесла роль Боягуза в комедіях "Пес Барбос і незвичайний крос", "Операція "И" та інші пригоди Шуріка", "Кавказька полонянка" та інші.

Георгій Віцин прославився завдяки ролі Боягуза

У кіно актор знімався до середини 90-х років, а потім пішов із професії. Останні роки він вів самітницький спосіб життя, не відвідував жодних заходів і не хотів спілкуватися з журналістами. Жив актор доволі скромно, він віддав дочці квартиру у центрі Москви, а сам переїхав до маленької "хрущовки".

Як Георгій Віцин виглядав у старості

Який вигляд має могила Віцина і де він похований

Радянського актора не стало у 2001 році. Причина смерті – хронічні захворювання печінки та серця. Поховали Георгія Віцина на Ваганьківському цвинтарі.

Георгій Віцин помер у 2001 році

Пам’ятник на могилі зірки радянського кіно виглядає досить скромно, багато хто називає його "сирітським", бо могилу Віцина прикрашає звичайна сіра плита, без огорожі.

Як виглядає могила актор Георгія Віціна

Шанувальники неодноразово зверталися до його єдиної доньки Наталії з бажанням організувати збір коштів, щоб на могилі актора поставити гарний пам’ятник, який би вказував на його велич, але дочка Віцина відмовилася.

Георгія Віцина поховано на Ваганьківському цвинтарі

За словами Наталії, їй вдалося підготувати проєкт дорогого пам’ятника батькові, але вона відмовилася його ставити через те, що пам’ятник можуть вкрасти чи зіпсувати. Дочка актора зазначила, що у гонитві за сенсацією таблоїди спеціально крали з могили портрет Віцина, випускали гучну новину, а потім повертали назад. Їй не хотілося б, щоб так ситуація повторювалася.

Георгій Віцин має скромну пам’ятку

Наталя заявила, що батько жив скромно і не любив метушню навколо себе, тому вона залишила йому скромний пам’ятник. Багато шанувальників творчості Віцина були обурені таким рішенням, але часто приносять актору живі квіти.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила "Шурика" Дем’яненка.