Чорна плита, на якій не видно імені: як виглядає могила зірки "Іронії долі" М’ягкова

Багатьом шанувальникам творчості М’якова монумент припав не до смаку

Актор Андрій М’ягков, який став зіркою таких радянських фільмів як "Іронія долі, або з легким паром" та "Службовий роман", помер у 2021 році. А через 11 місяців не стало і його дружини Анастасії Вознесенської. І лише минулого року на їхній могилі встановили спільний пам'ятник.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила радянського актора і де його поховано. Пам’ятник оцінили далеко не всі шанувальники творчості Андрія Мягкова.

Чим прославився Андрій М’ягков

Російського актора Андрія Мягкова називали "головним інтелектуальним актором епохи". Він знявся у понад 50 фільмах, але найбільше запам’ятався глядачам з кінострічок "Іронія долі, або з легким паром" та "Службовий роман".

Кадр з фільму "Іронія долі"

Попри велику славу та популярність, Мягков був досить закритою людиною, ніколи не обговорював і не ділився особистими проблемами. А у 2010 році він завершив акторську кар’єру, заявивши, що російське кіно стало якимось байдужим і стало наслідувати американські фільми.

Андрій М’ягков завершив кар’єру в 2010 році

У 2021 році Андрій М’ягков помер у віці 82 років від гострої серцевої недостатності. Дружина виявила його вдома непритомним.

Де поховано Андрія М’якова і як виглядає його могила

Радянського актора поховали на Троєкурівському цвинтарі, спочатку на могилі встановили дерев’яний хрест із чорно-білою фотографією, а потім його замінили на пам’ятник. Ескіз для монумента встигла вибрати його дружина, яка пережила його на один рік. У результаті їм встановили спільний пам’ятник, який багато шанувальників розкритикували.

Могила радянського актора Андрія М’ягкова

Пам’ятник актору виконано у вигляді завіси із темного граніту, на якій неконтрастно нанесені імена та прізвища, а також роки життя артистів. Букви виготовлені з латуні, але на чорній брилі вони зливаються і їх погано видно.

Який пам’ятник встановили на могилі Андрія М’ягкова

Як зараз виглядає могила Андрія М’ягкова

Фотографії артистів чомусь розмістили позаду пам’ятника. Могила М’ягкова знаходиться на алеї зірок, але має зовсім непрезентабельний вигляд.

Андрій М’ягков похований на Троєкурівському цвинтарі

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила легенди радянських фільмів Євгена Моргунова. Актору встановили спільну пам’ятку із сином.