Тиснув Путіну руку, але засудив окупацію Криму: як зірка "Іронії долі" М’ягков виглядав незадовго до смерті (фото)

Останні роки життя Мягков вів закритий спосіб життя

Багато радянських акторів, які були всенародними улюбленцями, вже пішли з життя. У тому числі й зірка фільму "Іронія долі, або з легким паром" Андрій М’ягков, який, як і його колега з фільму Барбара Брильська, засуджував російську агресію проти України.

"Телеграф" вирішив нагадати, як останніми роками життя виглядав актор Андрій М’ягков. Також ми дізналися, що він говорив про Україну.

Чим запам’ятався радянський актор Андрій М’ягков

Російський актор Андрій М’ягков увійшов до історії як "головний інтелектуальний актор епохи". Його фільмографія налічує понад 50 кінострічок, але найбільше М’ягков запам’ятався за ролями Євгена Лукашина в "Іронії долі, або з легким паром" та Анатолія Новосельцева із "Службового роману". За ці два персонажі він був удостоєний державних премій.

Кадр з фильму "Іронія долі, або з легким паром"

Пік слави актора припав на 70-80-ті роки, але й пізніше він також блискуче грав у низці проєктів. Але, попри славу і популярність, яка звалилася на нього, М’ягков вважав за краще вести закритий спосіб життя.

Андрій М’ягков намагався вести закритий спосіб життя

Актор був одружений з артисткою Росії Анастасією Вознесенською. Дітей у них не було, за словами М’ягкова, через те, що в молодості вони повністю присвятили себе кар’єрі, і на поповнення в сім’ї просто не лишалося часу.

Андрій М’ягков разом із дружиною

Подружжя рідко з’являлося на публіці й жило на своїй підмосковній дачі. Свою акторську кар’єру М’ягков завершив у 2013 році. Але крім цього, актор написав трилогію детективних романів, які виявилися дуже вдалими. Ще артист захоплювався живописом.

Але у 2021 році у віці 82 років актора не стало. Його виявили дружина вдома, коли він був непритомний. М’ягков помер до приїзду "швидкої" допомоги внаслідок гострої серцевої недостатності.

Андрій М’ягков помер у 2021 році

Що актор Андрій М’ягков говорив про Україну та війну

У грудні 2013 року зірка "Іронії долі" Андрій М’ягков отримав "Орден дружби" від Володимира Путіна. У мережі є фотографія, де він тисне руку російському диктатору.

Андрій М’ягков отримав від Путіна "Орден дружби"

Але вже у березні 2014 року Андрій М’ягков увійшов до числа російських артистів, які виступили проти агресивної політики Кремля щодо України. Він засудив окупацію Криму та території Донбасу. За таку позицію Міністерство культури нашої країни внесло актора до так званого "білого списку" діячів культури та мистецтва, які підтримують територіальну цілісність та суверенітет України.

Андрій М’ягков засудив анексію Криму

В архівах "ТСН" зберігся запис телефонного коментаря Мягкова, в якому він звертається до українців і бажає миру: "Я бажаю всім українцям тільки миру. Для цього потрібна воля, розум, витримка і любов до ближнього свого. Я бажаю, і навіть прошу. Благаю забути чвари й все вирішити мирним шляхом. Благаю", — зазначив Андрій М’ягков.

Андрій М’ягков бажав українцям миру

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила зірки "Діамантової руки" Нікуліна. В останні роки життя у чоловіка були проблеми із кровоносними судинами.