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За вугілля із ОРДЛО: Порошенку загрожує нова підозра від Генпрокуратури

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Петро Порошенко знову на "прицілі" у слідства Новина оновлена 04 грудня 2021, 14:38
Петро Порошенко знову на "прицілі" у слідства

Документ для п’ятого президента може підписати один із заступників Венедиктової

Найближчим часом п’ятий президент України Петро Порошенко, ймовірно, стане підозрюваним у справі щодо купівлі вугілля з території окупованого Донбасу за часів його правління.

Таку інформацію в особистому Facebook розповсюдив ексзаступник генпрокурора, адвокат Віктор Трепак.

За його словами, також у рамках цього розслідування перевіряють ймовірну причетність таких політичних діячів, як голова "ОПЗЖ" Віктор Медведчук та колишній голова Міненерго Володимир Демчишин.

"Підготовлений офісом Генерального прокурора проект такої підозри зараз вивчається в офісі президента. Вирішується, наскільки доцільною є реалізація такої підозри саме зараз і як це вплине на електоральні погляди суспільства", — зазначив Віктор Трепак.

Допис Віктора Трепака
Допис Віктора Трепака

Адвокат вважає, що такою інформацією можуть спробувати "збити" хвилю негативу, яка останнім часом піднялася у бік президента та уряду.

При цьому, на думку Трепака, підозру Порошенку навряд чи підпише генпрокурор Ірина Венедиктова. Днями чиновниця відправляється до Сполучених Штатів із відрядженням, а тому під резонансним документом може опинитися резолюція когось із її заступників.

Цікаво, що більшість користувачів Facebook зустріли цю новину доволі позитивно. Хоча, звичайно, знайшлися й ті, кому ймовірне отримання підозри Петром Порошенком не припало до душі.

Нагадаємо, раніше Телеграф повідомляв, що останнім часом Петро Порошенко зміцнив свої політичні позиції на відміну від Володимира Зеленського, який втратив частину підтримки електорату.

Теги:
#Вугілля #Генпрокуратура #Петро Порошенко #Підозра #ОРДЛО #Офіс Генпрокурора
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