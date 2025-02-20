Поховав двох дітей і мало не помер від нападу стенокардії: де зараз зірка 80-х Володимир Кузьмін і як виглядає

Музикант Володимир Кузьмін був тричі одружений

Російський музикант Володимир Кузьмін, як і співак Юрій Антонов, був на піку популярності у 80-ті роки й зумів завоювати любов мільйонів шанувальників. Цього року артисту виповниться 70 років і він рідше став з’являтися у медійному просторі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зник Володимир Кузьмін та як склалася його доля. Ми дізналися, чим зараз музикант займається.

Чим відомий Володимир Кузьмін

Популярний артист народився 1955 року в Москві, і з дитинства захоплювався музикою. Свою першу групу Володимир організував у шостому класі та почав виступати на шкільних дискотеках та концертах.

Освіту Кузьмін пішов отримувати спочатку до Мурманського музичного училища, з якого був відрахований, а потім до Московського інституту інженерів залізничного транспорту. Але, на другому курсі, Кузьміна знову відрахували. В результаті артист заочно закінчив Дніпропетровське музичне училище ім. М. І. Глінки за класом флейти.

Володимир Кузьмін у молодості

У 1970-х роках Володимир став виступати в московських рок-групах "Високосне літо" та "Друге дихання", а через 7 років потрапив до музичного колективу ВІА "Надія". У 1979 році Кузьмін разом з Олександром Барикиним заснували рок-гурт "Карнавал", але у 1982 році артист пішов з колективу та заснував гурт "Динамік".

У 1986 році він став музикантом гурту "Рецитал", який акомпанував народній артистці СРСР Аллі Пугачовій, з якою у них зав’язався роман. За цей час музичний стиль Кузьміна зазнав значних змін, і не без впливу Примадонни.

Володимир Кузьмін мав роман з Аллою Пугачовою

Найпопулярнішими хітами Кузьміна стали "Сказка в моей жизни", "Я не забуду тебя никогда", "Симона", "Когда ты меня позовешь". У 2002 році Володимиру присвоїли звання заслуженого артиста РФ, а у 2011 — народного артиста РФ. За кар’єру Кузьмін випустив близько 40 альбомів.

Володимир Кузьмін випустив близько 40 альбомів

Де зараз Володимир Кузьмін і чим займається

Кар’єра музиканта активно йшла вгору, він мав безліч шанувальниць, але особисте життя Кузьміна склалася не відразу. Артист був одружений тричі. Перша дружина Тетяна Артем’єва подарувала Володимиру трьох дітей: Єлизавету, Степана та Соню. Також у музиканта є дві позашлюбні дочки від шанувальниці.

Володимир Кузьмін із першою дружиною Тетяною

Володимир Кузьмін разом із дружиною, сином Степом та донькою Лізою

Другою дружиною артиста стала модель Келлі Керзон, з якою він жив у США, але потім вони розлучилися, і Кузьмін повернувся до Росії. А третьою його обраницею стала Катерина Трофімова, яка молодша за музиканта на 27 років. Подружжя прожило разом 17 років, потім розлучилося, а у 2019 році знову зійшлося і повінчалося.

Володимир Кузьмін та його друга дружина Келлі

Володимир Кузьмін одружився втретє з Катериною Трофімовою

Але доля російського співака не обійшлася без трагедій. У 2002 році його 25-річну дочку Лізу знайшли вбитою у власній квартирі в Москві. Вбивця зав’язав їй руки та перерізав горло. Згодом стало відомо, що Єлизавета загинула від рук свого коханого.

А у 2009 році загинув 18-річний син Кузьміна. Степан випав із вікна своєї квартири у Москві, рятуючись від пожежі. Вогонь спалахнув через непогашену цигарку.

Та й сам Кузьмін у лютому 2024 року, як повідомляли ЗМІ, мало не помер від нападу стенокардії. Лікарі приїхали до музиканта, коли йому було важко дихати, він не міг говорити та хапався за серце. Але його стан удалося нормалізувати.

Володимир Кузьмін мав проблеми зі здоров’ям

Хоча фанати стурбовані станом здоров’я музиканта. У квітні 2024 року під час виступу в Уфі багато хто помітив, що артист поводився дивно, не потрапляв у ноти й погано виконував свої хіти.

Відомо, що Кузьмін продовжує жити в Росії, він володіє декількома елітними квартирами в Москві та особняком. Музикант у свої 69 років продовжує займатися творчістю, минулого року щомісяця гастролював із концертами, але у медійному просторі з’являється рідко.

Як зараз виглядає Володимир Кузьмін

Щодо війни, то Володимир Кузьмін зайняв мовчазну позицію. Однак у 2017 році його внесли до бази "Миротворець" за участь у пропагандистських акціях в окупованому Росією Криму.

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