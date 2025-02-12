Хотів завадити "наполеонівським планам" Зеленського: що говорить про війну російський актор Дерев'янко і де він зараз

Дерев’янко тривалий час мовчав і не висловлювався про війну

Багато російських знаменитостей, яким вдалося попрацювати на одному знімальному майданчику з Володимиром Зеленським, позитивно відгукувалися про нашого президента і раділи його перемозі на виборах. Серед них була Настя Задорожна, а також Павло Дерев’янко, який називав Зеленського своїм "старим товаришем".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, яка у російського актора зараз позиція щодо війни і що він говорив про Володимира Зеленського. Ми довідалися, де Павло Дерев’янко зараз і чим займається.

Чим відомий Павло Дерев’янко

Актор народився 1976 року в Таганрозі в Ростовській області, де закінчив середню школу. У юності Павло Дерев’янко захоплювався спортом, зокрема, єдиноборствами, але встиг відучитися три місяці і на кухаря, і на перукаря.

Павло Дерев’янко у молодості

У 15 років Павло вирішив, що хоче пов’язати долю з акторством, тож почав відвідувати театральну студію "Лестница", потім здобув освіту в Російській академії театрального мистецтва. Дебютним для Дерев’янка став фільм "Їхали два шофери" (2001 рік), з того моменту він почав активно розвивати кар’єру.

Павло Дерев’янко став зіркою російських фільмів

Павло знявся у таких кінострічках як: "Антикиллер 2", "Штрафбат", "Бій з тінню", "Брати Карамазови", "Кохання у великому місті", "На морі" та інших. А на зйомках комедії "Ржевський проти Наполеона" Дерев’янко познайомився із Володимиром Зеленським.

Дерев’янко знімався із Зеленським у фільмі "Ржевський проти Наполеона", Фото: kp.ua

Відповідно до сюжету Зеленський грає Наполеона, який окупував Москву та готує наступ "на Урал". Щоб якомога довше його затримати, Кутузов вирішує закохати Наполеона, оскільки той має слабкість до прекрасної статі. Але замість дівчини російський генералітет вирішує підсунути Наполеону переодягненого поручика Ржевського, якого зіграв Павло Дерев’янко. Його відправляють до окупованого міста, перевдягають у жінку і знайомлять із Наполеоном, щоб Ржевський завадив планам французького полководця.

Кадр із фильму "Ржевський проти Наполеона"

Що Павло Дерев’янко говорить про війну та Володимира Зеленського

Російський актор позитивно відгукувався про спільну роботу з Володимиром Зеленським. Він не приховував того, що захоплюється його талантом, професіоналізмом, працездатністю та людською теплотою.

Перемогу Зеленського на виборах Павло прийняв з радістю та публічно написав Володимиру привітання: "Володя!! Як я радий! Як ми всі раді, непередаване відчуття. Вітаю дуже! Чимось новим запахло у повітрі. І це нове заворожує ".

Павло Дерев’янко називав Зеленського "старим товаришем"

Дерев’янко називав Зеленського "старим товаришем" і радів його успіху, зазначаючи, що його не змінила слава та мідні труби. Актор писав, що для Володимира у пріоритеті на новій посаді буде "налагодження відносин із Росією та Донбасом".

Павло Дерев’янко радів перемозі Зеленського на виборах, Фото: kp.ua

Щобільше, у 2016 році російський актор говорив про любов до України й про те, що не хоче втручатися в політику, тому що в усьому винні чиновники, а страждають замість них люди, яких зомбує телевізор з обох боків.

"Все це кошмарно по суті! Я люблю Україну і досі не можу і не хочу з усім цим миритися! ", — зазначав актор.

Павло Дерев’янко мовчав про війну в Україні, Фото: kp.ua

Коли у лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну, Павло Дерев’янко був серед тих артистів, які зайняли мовчазну позицію. Він довгий час не висловлював своє ставлення до так званої "СВО", але продовжував жити та заробляти у Російській Федерації.

Як зараз виглядає Павло Дерев’янко

А у серпні 2023 року Павло вперше відвідав окупований Донецьк, де зустрівся у лікарні з пораненими російськими військовослужбовцями. Він заявив, що настав час визначитися, на чиєму він боці. Він продовжує активно зніматися у російських фільмах.

"Настав час відвідати наших хлопців і визначитися, на якому я боці. Раніше я там не був, хоча приблизно звідти родом. На зустріч до Харцизька приїхали сім моїх далеких родичів. Це було дуже цікаво ", — сказав Дерев’янко.

Дерев’янко заявив про свою позицію, провідавши російських окупантів у Донецьку

"Телеграф" писав раніше, де зараз і що говорить про війну Поліна Максимова. Акторка була Зеленському "ідеальною дружиною".