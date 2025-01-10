Боровся із хворобою 18 місяців: як легенда рок-музики Девід Боуї виглядав перед смертю і де похований

За останні півтора роки життя музикант пережив шість інфарктів

Легендарного рок-музиканта Девіда Боуї, як і "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі давно немає в живих, але їх найбільша спадщина залишилася назавжди в історії музики та серцях мільйонів шанувальників. Девід Боуї останні 18 місяців життя боровся з тяжкою недугою, а свій діагноз приховував від фанатів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як співак виглядав перед смертю, чим займався та де його поховали. Ми дізналися цікаві факти його життя.

Чим прославився Девід Боуї

Британський рок-музикант Девід Боуї народився 8 січня 1947 року в Брікстоні й з дитинства виявляв інтерес до музики та мав гарні вокальні дані. У 15 років Девід вже сформував першу групу The Kon-rads, яка виконувала гітарний рок-н-рол на місцевих вечірках та весіллях.

Девід Боуї в юності, Фото: Getty Images

Загалом на початку творчого шляху він змінив близько 10 колективів. Протягом кар’єри Девід переосмислював свою творчість, поєднував у ньому креативність з актуальними музичними напрямками, тому отримав прізвисько "хамелеон рок-музики". І при цьому йому вдавалося зберегти свій власний стиль, манеру виконання та інтелектуальну глибину своїх композицій.

Девіда Боуї називали "хамелеоном рок-музики", Фото: Getty Images

Альбоми Девіда Боуї мали колосальний успіх, тираж його платівок складає понад 140 мільйонів копій, це зробило музиканта одним із найуспішніших артистів в історії поп-музики Великобританії. А у 2016 році Боуї був названий "найбільшою рок-зіркою всіх часів", хоча, крім музики, він розвивав ще кар’єру в кінематографі та захоплювався мистецтвом.

Девід Боуї боровся з раком 18 місяців, Фото: Getty Images

Від чого помер музикант Девід Боуї і як виглядав останніми роками

У середині 2014 року легенді рок-музики діагностували рак печінки. Цей діагноз він приховував, про нього знали лише найближчі люди, зокрема музиканти, з яким він працював над своїм останнім альбомом.

Девід Боуї приховував діагноз від шанувальників, Фото: Getty Images

У листопаді 2015 року лікарі повідомили, що хвороба поширилася по всьому організму і музикант невиліковний. За останні півроку життя Девід пережив шість інфарктів. Помер він 10 січня 2016 року, через два дні після свого 69-го дня народження, на честь якого випустив свій останній альбом Blackstar.

Для просування свого альбому, Боуї знявся у фотосесії, яка стала для нього останньою. На знімках він позує у класичному чорному костюмі та капелюсі.

Як виглядав Девід Боуї перед смертю

Девід Боуї випустив перед смертю новий альбом

Щодо похорону, то тіло музиканта таємно кремували в Нью-Йорку, на церемонії не були присутні ні члени родини, ні близькі друзі. У ЗМІ писали про те, що Боуї побажав приховати від широкого загалу місце свого поховання, тому що не хотів, щоб його могила перетворювалася на місце паломництва шанувальників. Для нього найголовнішим було зберегти свою творчу спадщину.

Девіда Боуї кремували, Фото: Getty Images

У своєму заповіті він зазначив, що хоче, щоб його порох розвіяли над островом Балі в Індонезії, за канонами буддійських ритуалів. У ЗМІ також писали, що частину праху музиканта розвіяли на екзотичному острові, а частину на фестивалі Burning Man, але родичі це спростували.

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