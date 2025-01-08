Два місяці зберігала труп сина в будинку: як виглядала єдина дочка Елвіса Преслі й від чого померла у 2023 році
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ліза Марі Преслі була чотири рази заміжня
"Король рок-н-ролу" Елвіс Преслі раптово помер у віці 42 років і вся його спадщина перейшла єдиній дочці Лізі Марі Преслі. Дівчина пішла стопами батька і побудувала успішну музичну кар’єру, але в січні 2023 року вона померла.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядала єдина спадкоємиця американської легенди й що про неї відомо. Ліза Марі Преслі була чотири рази заміжня і в неї залишилося троє дітей.
Що відомо про дочку Елвіса Преслі
Спадкоємиця "король рок-н-ролу" Ліза Марі народилася 1967 року у шлюбі Елвіса Преслі з дочкою офіцера ВПС США, актрисою Прісциллою Бьюлі. Батьки розлучилися, коли дівчинці було всього чотири роки, а коли їй виповнилося 9 років, Елвіс помер від зупинки серця.
У 1993 році, коли Лізі Марі виповнилося 25 років, вона стала єдиною спадкоємицею його статку, вартість якого оцінювалася в 100 мільйонів доларів. Але 2004 року дівчина продала 85% майна свого легендарного батька.
Ліза Марі, як і Елвіс, збудувала успішну музичну кар’єру. Вона випустила свій перший альбом у 2003 році.Також дівчина випустила автобіографічну книгу "Елвіс та я", де описала історію життя її батьків, а також своє дитинство та стосунки з батьком.
Крім того, дочка "король рок-н-ролу" була філантропом і довгі роки займалася Благодійним фондом Елвіса Преслі, який був спрямований на допомогу бездомним сім’ям та пропонував безплатне житло, дитячі садки для дітей та інші послуги нужденним сім’ям.
Що стосується особистого життя, то Ліза Марі була заміжня чотири рази. Першим її чоловіком був музикант Денні Кіо, у шлюбі з яким у них народилася дочка Даніель Райлі Кіо та син Бенджамін Сторм Кіо. Але в 1992 році він наклав на себе руки вдома у віці 27 років.
У мемуарах дочки Преслі, які вийшли після її смерті, було написано, що смерть сина була великою трагедією для Марі, і вона не могла попрощатися з ним. Вона не знала, де поховати сина, тож два місяці зберігала його тіло у своєму будинку у спеціальній кімнаті, де температура була не більше 13 градусів.
Крім того, вона і з дочкою набила у себе на тілі ім’я покійного сина і нанесла їхні імена на тіло Бенджаміна. Після цього вона зважилася з ним попрощатися і поховала в Малібу, на території маєтку в Грейсленді, де спочиває і Елвіс Преслі.
Другим чоловіком Лізи Марі став співак Майкл Джексон, але їхній шлюб тривав лише два роки, хоча вони зберегли дружні стосунки. Третій шлюб був з актором Ніколасом Кейджем, який був великим шанувальником її батька. Але Кейдж подав на розлучення лише через чотири місяці після весілля.
З 2006 по 2016 рік Преслі була одружена з музичним продюсером Майклом Локвудом, але вони розлучилися у 2021 році. У шлюбі у них народилися дочки-близнюки: Харпер Вів’єнн Енн Локвуд та Фінлі Аарон Лав Локвуд.
Від чого померла єдина дочка Елвіса Преслі
У січні 2023 року Ліза Марі Преслі взяла участь у нагородженні фільму "Елвіс", присвяченому її батькові на 80-й церемонії "Золотого глобуса". Захід вона відвідала разом зі своєю матір’ю Прісциллою. Але це була остання поява дочки Преслі на широкій публіці.
А через два дні у Лізи Марі сталася зупинка серця, коли вона була вдома в Калабасасі (штат Каліфорнія). Медики, які прибули на виклик, змогли перезапустити серце співачки, але вона померла того ж дня, не доживши менш як три тижні до свого 55-річчя. Як показало розтин, причина смерті — "непрохідність тонкого кишківника", спричинена перенесеною баріатричною операцією.
"Телеграф" писав раніше, як виглядають і чим живуть усі діти Мадонни. Минулого року співачці виповнилося 66 років.