Два місяці зберігала труп сина в будинку: як виглядала єдина дочка Елвіса Преслі й від чого померла у 2023 році

Ліза Марі Преслі була чотири рази заміжня

"Король рок-н-ролу" Елвіс Преслі раптово помер у віці 42 років і вся його спадщина перейшла єдиній дочці Лізі Марі Преслі. Дівчина пішла стопами батька і побудувала успішну музичну кар’єру, але в січні 2023 року вона померла.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядала єдина спадкоємиця американської легенди й що про неї відомо. Ліза Марі Преслі була чотири рази заміжня і в неї залишилося троє дітей.

Що відомо про дочку Елвіса Преслі

Спадкоємиця "король рок-н-ролу" Ліза Марі народилася 1967 року у шлюбі Елвіса Преслі з дочкою офіцера ВПС США, актрисою Прісциллою Бьюлі. Батьки розлучилися, коли дівчинці було всього чотири роки, а коли їй виповнилося 9 років, Елвіс помер від зупинки серця.

У Елвіса Преслі була одна спадкоємиця, Фото: Getty Images

У 1993 році, коли Лізі Марі виповнилося 25 років, вона стала єдиною спадкоємицею його статку, вартість якого оцінювалася в 100 мільйонів доларів. Але 2004 року дівчина продала 85% майна свого легендарного батька.

Ліза Марі, як і Елвіс, збудувала успішну музичну кар’єру. Вона випустила свій перший альбом у 2003 році.Також дівчина випустила автобіографічну книгу "Елвіс та я", де описала історію життя її батьків, а також своє дитинство та стосунки з батьком.

Ліза Марі Преслі пішла стопами знаменитого батька, Фото: Getty Images

Крім того, дочка "король рок-н-ролу" була філантропом і довгі роки займалася Благодійним фондом Елвіса Преслі, який був спрямований на допомогу бездомним сім’ям та пропонував безплатне житло, дитячі садки для дітей та інші послуги нужденним сім’ям.

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Що стосується особистого життя, то Ліза Марі була заміжня чотири рази. Першим її чоловіком був музикант Денні Кіо, у шлюбі з яким у них народилася дочка Даніель Райлі Кіо та син Бенджамін Сторм Кіо. Але в 1992 році він наклав на себе руки вдома у віці 27 років.

У мемуарах дочки Преслі, які вийшли після її смерті, було написано, що смерть сина була великою трагедією для Марі, і вона не могла попрощатися з ним. Вона не знала, де поховати сина, тож два місяці зберігала його тіло у своєму будинку у спеціальній кімнаті, де температура була не більше 13 градусів.

Ліза Марі разом із сином Бенджаміном та дочкою Райлі, Фото: Getty Images

Крім того, вона і з дочкою набила у себе на тілі ім’я покійного сина і нанесла їхні імена на тіло Бенджаміна. Після цього вона зважилася з ним попрощатися і поховала в Малібу, на території маєтку в Грейсленді, де спочиває і Елвіс Преслі.

Другим чоловіком Лізи Марі став співак Майкл Джексон, але їхній шлюб тривав лише два роки, хоча вони зберегли дружні стосунки. Третій шлюб був з актором Ніколасом Кейджем, який був великим шанувальником її батька. Але Кейдж подав на розлучення лише через чотири місяці після весілля.

Дочка Преслі була одружена з Майклом Джексоном, Фото: Getty Images

З 2006 по 2016 рік Преслі була одружена з музичним продюсером Майклом Локвудом, але вони розлучилися у 2021 році. У шлюбі у них народилися дочки-близнюки: Харпер Вів’єнн Енн Локвуд та Фінлі Аарон Лав Локвуд.

Ліза Марі Преслі з колишнім чоловіком Майклом Локвудом, Фото: Getty Images

Від чого померла єдина дочка Елвіса Преслі

У січні 2023 року Ліза Марі Преслі взяла участь у нагородженні фільму "Елвіс", присвяченому її батькові на 80-й церемонії "Золотого глобуса". Захід вона відвідала разом зі своєю матір’ю Прісциллою. Але це була остання поява дочки Преслі на широкій публіці.

Дочка Преслі на церемонії "Золотого глобуса" у 2023 році, Фото Getty Images

А через два дні у Лізи Марі сталася зупинка серця, коли вона була вдома в Калабасасі (штат Каліфорнія). Медики, які прибули на виклик, змогли перезапустити серце співачки, але вона померла того ж дня, не доживши менш як три тижні до свого 55-річчя. Як показало розтин, причина смерті — "непрохідність тонкого кишківника", спричинена перенесеною баріатричною операцією.

"Телеграф" писав раніше, як виглядають і чим живуть усі діти Мадонни. Минулого року співачці виповнилося 66 років.