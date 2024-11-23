Поводиться нестабільно. Що трапилося з Брітні Спірс і як вона зараз виглядає (фото, відео)

У минулому Брітні була однією з найпопулярніших співачок Америки

Популярна американська співачка Брітні Спірс у вівторок, 2 грудня, відзначає своє 44-річчя. В останні роки вона демонструє дивну поведінку, чим викликає занепокоєння шанувальників.

Що треба знати:

Після припинення опіки у 2021 році Брітні Спірс так і не зуміла стабілізувати своє життя

Фанати все частіше відзначають ознаки її психічного неблагополуччя та дивної поведінки

Зараз Брітні Спірс розглядає переїзд до Лондона, щоб дистанціюватися від батька і колишнього чоловіка

Вирвавшись з-під батьківської опіки у вересні 2021 року, артистка так і не знайшла власного щастя. Здається, вона застигла на межі між юністю і дорослим життям, через що її, як і раніше, сприймають як людину не від цього світу.

Брітні Спірс в молодості. Фото: Getty Images

Виконавиця, яка колись була однією з найпопулярніших в Америці, стала невпізнанною невдовзі після розлучення з третім чоловіком Семом Асгарі. Чоловік підтримував її у важкі хвилини, і разом вони пережили втрату дитини, що не народилася. Але незабаром їхній шлюб почав тріщати по швах і минулого року, у свій день народження, пара офіційно оформила розлучення.

Брітні Спірс та Сем Асгарі, Фото: Getty Images

Шанувальники припускають, що після розлучення Брітні Спірс перестала приймати ліки, її нестабільний психічний стан похитнувся і вона почала поводитись дивно. У її профілі можна знайти відео, на яких вона влаштовує шалені танці у напівоголеному вигляді.

Брітні Спірс з’являється у напівоголеному вигляді

Співачка перестала стежити за своєю зовнішністю, і навесні 2024 року стурбувала фанатів видаленням свого облікового запису в Instagram. Це сталося на тлі чуток про її скрутне фінансове становище, хоча інсайдери цю інформацію спростували.

Брітні Спірс влаштувала танець із ножами

Слід зазначити, що до 2021 року фінансами Брітні Спірс розпоряджався її батько, оскільки У 2008 році був призначений її опікуном. Суд визнав її тоді недієздатною, відправив до психіатричної клініки та заборонив спілкуватися з синами, яких вона народила у шлюбі з Кевіном Федерлайном. Але через те, що батько став повністю контролювати життя співачки, у багатьох країнах виник рух на підтримку її свободи від опікунства.

Рух на підтримку свободи Брітні від опікунства, Фото: Getty Images

У 2019 році Брітні Спірс отримала дозвіл знову бачитися з синами й після того, як вийшла заміж втретє, намагалася налагодити своє життя. Але останнім часом вона показує ознаки ментального розладу. У жовтні 2024 року співачка заявила, що вийшла заміж за саму себе і станцювала у білій сукні та фаті.

Брітні Спірс вийшла заміж за саму себе

Сьогодні Брітні Спірс серйозно подумує про переїзд до Лондона, пише The Sun. За словами співачки, вона хоче дистанціюватися від батька Джеймі Спірса та колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна, які, як вона стверджує, знову намагаються втручатися у її життя.

2023 року співачка випустила автобіографічну книгу "Жінка в мені". У своїх мемуарах Брітні Спірс розповіла про аборт у ванній та "лікарняному рабстві".