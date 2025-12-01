Кохання Меловіна з військовим не фейк? Співак показав "докази", як проводить час із нареченим (фото, відео)

До сольного концерту скандального артиста залишилися лічені дні

Український співак Костянтин Бочаров, більш відомий під сценічним псевдонімом Melovin, поділився чутливими кадрами з нареченим-військовим Петром Злотею, з яким він заручений із листопада 2025 року.

Що потрібно знати:

Меловін опублікував у Instagram рідкісні романтичні фото з коханим Петром

Артист показав кадри вечірніх посиденьок із друзями, на яких був присутній військовослужбовець Злотя

Користувачі підозрюють, що заручини пари можуть бути піар-ходом

28-річний артист не перестає радувати своїх шанувальників у мережі романтичними фото з коханим. На цей раз Меловін опублікував у соцмережі Інстаграм рідкісні знімки з Петром у ліфті. На них пара обіймається та цілується.

Крім того, виконавець виклав кілька кадрів із вечірніх посиденьок із друзями, на яких також присутній військовослужбовець Злотя. Нагадаємо, що Бочарова підозрюють у тому, що його заручини є лише піар-ходом, покликаним привернути увагу до його сольного концерту в київському клубі Stereo Plaza 5 грудня та нещодавно написаної книги "Я не хотів це писати".

Заручини Меловіна

Нагадаємо, що 23 листопада співак поділився у соцмережах кадрами зворушливого моменту: на Майдані Незалежності його коханий Петро Злотя опустився на одне коліно та зробив пропозицію співаку. За традицією він одягнув обручку на безіменний палець і підніс розкішний букет троянд.

Раніше повідомлялося, що Меловін неодноразово потрапляв у публічні скандали. Він фотографувався з путіністом Кіркоровим і навіть хотів виступати у Росії.