Освідчення насправді не було? Чи дійсно Melovin заручився з військовим

Співака підозрюють у тому, що освідчення було постановкою

Відомого українського співака Меловіна, який днями оголосив про заручини з військовим Петром Злотею, підозрюють у постановці. Медійники припускають, що насправді це не було щире освідчення у коханні, а просто фото заради хайпу та піару.

Що варто знати

Співаку Меловіну освідчився український військовослужбовець, що артист висвітлив у соцмережах

Його підозрюють в тому, що насправді це були заручини заради хайпу і реклами власного сольного концерту і книги

23 листопада Меловін опублікував допис зі знімками освідчення, де його коханий Петро Злотя на Майдані Незалежності став на одне коліно і запропонував співаку свою руку і серце. Традиційно він вдягнув на підмізинний палець обручку і подарував величезний букет троянд.

Петро Злотя освідчився Меловіну. Фото: instagram.com/melovin_official

Проте у цьому дописі артист виклав не лише знімки з освідчення, а й рекламу книги, яку він написав і сольного концерту в Києві. Думку про те, що насправді це постановка, висловив блогер Ваня Рассел в інтерв’ю Славі Дьоміну.

"Нещодавно Melovin зробив пропозицію військовий. Я хочу вірити, що це правда, але більшість говорить і показує пальцем на факти, що це постановочна сцена — професійний фотограф, все підготовлено, чомусь саме ця пропозиція була зроблена на Майдані. І потім — ці фотографії та реклама його книги", — сказав Ваня

Співак Меловін

Так само висловився і блогер Сергій Халус у своєму Телеграм-каналі. На його думку, "коли тобі роблять щиро пропозицію, то закохані говорять про один одного і розповідають свою історію кохання, а не намагаються навʼязати тобі квитки чи книгу по знижці".

Сергій Халус про заручини Меловіна

Раніше "Телеграф" розповідав про найгучніші скандали з Меловіном. Співак фотографувався з Кіркоровим і розповідав, що хоче виступити у Росії.