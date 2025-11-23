Доброволець ЗСУ і волонтер: що відомо про коханого Меловіна, який освідчився співаку

Петро Злотя планує стати пластичним хірургом, а в ЗСУ служить вже понадд три роки

Петро Злотя — бойовий медик та інструктор Збройних сил України, який освідчився співакові Меловіну на Майдані Незалежності. Камінґ-аут він зробив вже під час служби, а пішов воювати ще на початку війни як доброволець.

Що варто знати

Петро Злотя доєднався до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення

Спочатку він служив кухарем, а потім став бойовим медиком

Як довго він у стосунках з Меловіном, невідомо

Що відомо про Петра Злотю

До війська Петро долучився вже після початку повномасштабного вторгнення. Оскільки у цивільному житті він був кухарем, до ЗСУ пішов теж готувати. Юнаку тоді було 20 років. Про це він розповідав в інтерв'ю РадіоСвобода.

"Я довго думав, йти чи ні. Совість гризла, але якщо чесно, я не хотів. Втім коли побачив, що коїться в Бучі, зрозумів, що виходу нема", - зізнавався Петро

Петро Злотя. Фото: instagram.com/zlotia_p/

Кухарем хлопець служив чотири місяці. Потім вирішив перевестися і став бойовим медиком. Зізнався про свою орієнтацію Петро за день до переведення. Він визнавав, що йому було непросто — в армії, як і в житті, траплялися важкі моменти, навіть психологічні кризи.

Відомо, що Петро планує стати пластичним хірургом. А парарлельно зі службою він займається волонтерством.

Петро Злотя. Фото: instagram.com/zlotia_p/

Петро освідчився Меловіну просто в центрі Києва. Військовий традиційно став на одне коліно з обручкою і великими букетом червоних троянд у руках.

Співак Меловін і Петро Злотя. Фото:instagram.com/melovin_official/

Співак Меловін і Петро Злотя. Фото:instagram.com/melovin_official/

