Доброволець ЗСУ і волонтер: що відомо про коханого Меловіна, який освідчився співаку
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 3878
Петро Злотя планує стати пластичним хірургом, а в ЗСУ служить вже понадд три роки
Петро Злотя — бойовий медик та інструктор Збройних сил України, який освідчився співакові Меловіну на Майдані Незалежності. Камінґ-аут він зробив вже під час служби, а пішов воювати ще на початку війни як доброволець.
Що варто знати
- Петро Злотя доєднався до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення
- Спочатку він служив кухарем, а потім став бойовим медиком
- Як довго він у стосунках з Меловіном, невідомо
Що відомо про Петра Злотю
До війська Петро долучився вже після початку повномасштабного вторгнення. Оскільки у цивільному житті він був кухарем, до ЗСУ пішов теж готувати. Юнаку тоді було 20 років. Про це він розповідав в інтерв'ю РадіоСвобода.
"Я довго думав, йти чи ні. Совість гризла, але якщо чесно, я не хотів. Втім коли побачив, що коїться в Бучі, зрозумів, що виходу нема", - зізнавався Петро
Кухарем хлопець служив чотири місяці. Потім вирішив перевестися і став бойовим медиком. Зізнався про свою орієнтацію Петро за день до переведення. Він визнавав, що йому було непросто — в армії, як і в житті, траплялися важкі моменти, навіть психологічні кризи.
Відомо, що Петро планує стати пластичним хірургом. А парарлельно зі службою він займається волонтерством.
Петро освідчився Меловіну просто в центрі Києва. Військовий традиційно став на одне коліно з обручкою і великими букетом червоних троянд у руках.
Раніше "Телеграф" розповідав, які гонорари беруть українські артисти за проведення Нового року. У грудні настає гаряча пора заробітків для українських артистів.