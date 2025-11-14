Був одружений з українофобкою і "ледве не вбив СБУшника". Куди зник співак і шоумен Антін Мухарський

У 2018 році ведучий уже залишав Україну

Відомий український співак та телеведучий Антін Мухарський перебуває за кордоном. У 2016 році він гучно розлучився зі зрадницею України Сніжаною Єгоровою.

Що потрібно знати:

Мухарський знявся в кіно, вів ТВ-програми та створював музичні проєкти

Він мав кілька шлюбів і зіткнувся з довгими судовими розглядами щодо аліментів

Антін кілька разів залишав Україну

Майбутній артист народився 14 листопада 1968 року у Києві, зараз йому 57. 1992 року закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого, після чого став актором Київського Національного театру драми імені Лесі Українки.

Антін Мухарський у молодості. Фото: facebook.com/AntinMykharskyi

З 1985 року почав зніматися в кіно, дебютувавши в драматичній стрічці "Чужий дзвінок". Згодом з’явився у фільмах "Тарас Шевченко. Заповіт", "Мийники автомобілів", "Обручка з рубіном", "Дружини на стежці війни" та інших.

Працював на телебаченні, вів програми "Квадратний метр", "НЛО", "Музичний кіоск", "Доброго ранку!", "Зелена лампа". У 2006 році заснував кантрі-гурт "Коні-айленд". 2012 року запустив власний проєкт "Лагідна українізація", виступаючи в образі "професора антропології Ореста Лютого".

Мухарський в образі Ореста Лютого

У березні 2015 року за указом віцепрем’єра та міністра культури В’ячеслава Кириленка Мухарського було призначено позаштатним радником. До цього він відхилив пропозицію обійняти посаду заступника міністра культури, а пізніше відмовився і з посади радника.

Шлюби Антіна Мухарського

Від попередніх шлюбів в Антіна дві дочки. У 2006-2015 роках він був одружений з українською телеведучою Сніжаною Єгоровою. У цьому союзі народилося троє дітей: сини Андрій та Іван, а також дочка Орися. 16 лютого 2015 року пара офіційно розлучилася, і діти залишилися з матір’ю. За словами Мухарського, причиною розриву став ідеологічний конфлікт із колишньою дружиною, яка почала висловлювати українофобські заяви.

Конфлікт у тому, що на якомусь етапі моя творча діяльність в образі Ореста Лютого увійшла в конфлікт із гламурним світом моєї колишньої дружини та відбулася громадянська війна в окремо взятій родині. Ми розкололися за ідеологічними принципами Антін Мухарський

Антін Мухарський та Сніжана Єгорова

Влітку 2017 року Мухарський одружився з мистецтвознавцем Єлизаветою Бєльською. У грудні того ж року шоумен прийшов до Оболонського районного суду, щоб бути присутнім на розгляді свого позову до колишньої дружини. Прикриваючись лише аркушем зі звинуваченнями, артист заявив, що позов до Єгорової, про перегляд суми аліментів та право на зустрічі з дітьми, суд розглядає вже три з половиною роки.

У лютому 2018 року стало відомо, що ведучий залишив Україну у пошуках "політичного притулку". Він пояснив, що рішення пов’язане із посиленням законодавства України для неплатників аліментів, до яких належить і він. Закон передбачає обмеження на виїзд за кордон, керування транспортом, володіння зброєю та полювання. Пізніше ведучий повернувся до Києва.

Мухарський із дружиною Єлизаветою Бєльською. Фото: facebook.com/AntinMykharskyi

Де зараз Антін Мухарський

У травні 2024 року з’явилася інформація від журналіста Віктора Тригубова, за якою Мухарський виїхав за кордон як багатодітний батько — до Іспанії. Пізніше шоумен підтвердив, що справді перебуває за кордоном: він збирає кошти на дрони для ЗСУ, які застосовуються на Харківському напрямку. Актор додав, що повернеться додому, щойно збере потрібну суму.

Антін Мухарський розповів в інтерв’ю "Рандеву" Яніні Соколовій, що після початку повномасштабного вторгнення Росії він вступив у територіальну оборону, але так і не наважився вирушити на фронт. Він також повідомив, що під час закордонних гастролей зумів заробити понад 8 млн грн для потреб ЗСУ.

Знаєте, я в перші дні вторгнення цілих 3 дні прослужив у Васильківській теробороні. Ледь не вбив СБУшника. Мені страшно. Я сцу. Я падаю з ніг. Я музикант воєнник оркестрів. Як людина яка чесна із собою, я скажу, мені страшно Антін Мухарський

2023 року Мухарський потрапив у скандал на тему гендерної рівності в Україні.