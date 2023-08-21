Антін Мухарський назвав українських чоловіків безправними та потрапив під шквал критики у соцмережах

Музикант дорікнув грантовим фондам у створенні "міфів" про гендерну нерівність в Україні

Український шоумен Антін Мухарський опублікував у Facebook пост із міркуваннями на тему гендерної рівності в Україні, з якої музикант емігрував кілька років тому. "Фемінізм — це смішно", — такими словами починається повідомлення.

На його думку, пересічний чоловік в Україні є витратним матеріалом. "Героїчна, але безправна, мовчазна істота, приречена на моральне та фізичне знищення", — написав він і додав, що деякі грантові фонди "створюють міфи, списані з феміністичних методик про якісь сексуальні домагання на робочому місці та нерівність у зарплатах".

"Фемінізм у країні латентного матріархату виглядає смішно", — резюмував він і додав, що текст посту погоджений з його дружиною Єлизаветою Бєльською. Низка користувачів соціальної мережі розкритикували шоумена.

"Не розповідайте дурниці жінкам про них. Вони знають і без вас із Лізою, як їм в Україні", — прокоментувала одна з них. Інша користувач відзначила, що за свою кар’єру неодноразово стикалася зі "свинським" ставленням чоловіків.

Також Мухарського закликали спиратися на статистику, а не на власні упередження. Водночас низка коментаторів підтримує його позицію.

Раніше ми писали, що за півтора місяці з моменту запровадження жіночих купе у вагонах поїздів "Укрзалізниці" новою послугою вже скористалися 6250 жінок. Залізничники пояснили "Телеграфу", що робили з чоловіками, які мали квитки в "заборонені" вагони.