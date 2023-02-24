Річниця від дня народження Лесі Українки: чому в цей день хочуть встановити День української жінки

Ідея скасувати в Україні Міжнародний жіночий день лунає не вперше, але питання все ще лишається дискусійним

У суботу, 25 лютого 2023 року, випадає 152 річниця з дня народження відомої української письменниці Лесі Українки (справжнє ім’я — Лариса Петрівна Косач). Це одна з найвизначніших постатей нашої культури. Попри складну долю мужня жінка знаходила натхнення і створила геніальні поетичні, прозові й публіцистичні твори, а також блискавично перекладала світову класику. Її слова "Я хочу крізь сльози сміятись" є життєвим девізом багатьох українців у наші часи.

Нещодавно народні депутати запропонували в цю ж дату відзначати нове свято — День української жінки, натомість вихідний 8 березня мають намір прибрати. "Телеграф" розповідає, яке свято хочуть запровадити парламентарі 25 лютого в день народження Лесі Українки та чи скасують в Україні Міжнародний жіночий день 8 березня.

День української жінки 25 лютого: що пропонує святкувати Рада

Новий законопроєкт (№ 9009) пропонує скасувати свята 1,9 травня та 8 березня, натомість запровадити День українки, День матері та Шевченків день. Автори документу обґрунтовують цю ініціативу наміром відмовитися нав’язаних у радянському минулому традицій, а шанувати власні, українські.

"Досі на державному рівні визначено вихідним днем 8 березня – так званий "Міжнародний жіночий день", встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок. Його впроваджено за ініціативи Клари Цеткін у 1921 році, з прив’язанням до початку Лютневої революції в росії 1917 року. Напротивагу вважаємо більш доцільним відзначати "День української жінки" в дату народження найвідомішої української письменниці та громадської діячки – Лесі Українки, а саме 25 лютого", — йдеться в пояснювальній записці.

Слід зауважити, що йдеться поки що про проєкт закону. Тобто законодавчо святкування Дня української жінки 25 лютого в Україні на цей час не запроваджено.

Додамо, що пропозиція про скасування 8 березня в Україні не є новою. В 2017 році Інститут національної пам’яті за керівництва Володимира В’ятровича уже намагався відмовитися від святкування цієї дати. Ідею суспільство сприйняло неоднозначно й пропозиція не знайшла втілення.

Чи замінить День української жінки 8 березня

Українці мають різне ставлення до дати 8 березня: у багатьох це нагода привітати дружин, матерів чи бабусь із таким собі святом жіночності й весни, інші ж актуалізують в цей день питання прав жінок. Повна назва свята, яку прийняла в 1977 році Генеральна асамблея ООН, звучить так: Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.

Виникненню свята передували численні страйки робітниць текстильних фабрик у США та Європі у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. Один із перших — "марш порожніх каструль" — відбувся 8 березня 1857 року. Протести набували масштабу і в 1908 році Соціалістична партія Америки оголосила 28 лютого першим Міжнародним днем жінок.

Сучасна дата була введена з подачі активістки Клари Цеткін з Соціал-демократичної партії Німеччини, яка закликала щорічно шанувати День солідарності жінок і боротися з дискримінацією їхніх прав. Натомість за радянські часи акцент змістився: свято використовувалося для просування більшовицьких наративів, а про гендерні питання майже не йшлося.

В активістських колах навколо заміни 8 березня на День українки точаться дискусії. Так, спільнота "Гендер в деталях" вважає, що закон лише заважатиме боротьбі українців і українок за свої права і проти нацистських і російських окупантів.

Крім того, невідомо, наскільки дата для нового свята буде доцільною. Леся Українка не вибирала, коли їй народжуватися та гадки не мала, що її іменинам передують досить траурні дні: 25 лютого йде одразу після Дня Героїв Небесної Сотні та річниці російського повномасштабного вторгнення.

Разом із тим, у мережі вже з'являються певні спроби святкування Дня української жінки. Заклади пропонують відвідати святкову вечерю, а майстри хенд-мейду продають тематичні вироби (пряники, листівки чи букети).

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